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Avrasya Hastanesi Yeni Hekimlerle Daha da Güçlü

Ülkemizin ilk özel sağlık kuruluşları içinde yer alan Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesi her şeyin başı sağlık diyerek hekim kadrosunu güçlendiriyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ağustos 2020 Pazartesi 16:17
Avrasya Hastanesi Yeni Hekimlerle Daha da Güçlü
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Op.Dr.Akın Ünal’da Avrasya Zeytinburnu Yerleşkesinde

Op.Dr.Akın Ünal ‘da Hastane yönetimi ile yaptıkları görüşmelerde anlaşma sağlayarak göreve başladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Dr. Ünal şunları söyledi :

Hekim olarak Avrasya Hastaneler grubunu yakından biliyor ve takip ediyordum. Hastane yönetimi ile yaptığımız görüşmelerde beraber çalışma kararı aldık. Bundan sonra Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerkleşkesi hastalarına bilgi birikimimiz dahilinde sağlık sunacağım için kendimi mutlu hissediyorum.

Bu çalışmamızın Hastalara,Hastaneye ve bize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim şeklinde konuşan Op.Dr. Akın Ünal Avrasya’da çalışmış olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Avrasya Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Op.Dr.Hüseyin Urlu’da şunları söyledi

Avrasya Ailesi olarak sürekli hastalarımıza şifa sunmak adına gerek yeni hekimlerle gerekse de tıbbi aletlerle gücümüze güç katmanın çabası içindeyiz. Yeni iki hekim arkadaşımız ile medikal kadromuza güç kattık. Ben bir kez de sizin aracılığınız ile Op.Dr.Akın Ünal ve Uzm.Dr.Ilgar Badalov artık hastalarımıza şifa sunacak. Herkes için hayırlı ve uğurlu olsun şeklinde konuşan Urlu sözlerini Avrasya Hastanaler Grubu her geçen gün daha da güçleniyor dedi.

Op.Dr.Akın ÜNAL’ın Özgeçmişi

Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Akın Ünal 1982 yılında İstanbul’da doğdu.Kocaeli Üni.Tıp Fak.’nden mezun oldu.2012 yılında Taksim İlk Yardım EAH’nde acil tıp asistanlığı yaptı.

2013-2018 yılları arasında Haseki EAH’nde genel cerrahi ihtisasını yaptı.2018-2020 yılları arasında Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetini tamamladı.2020 yılı itibarı ile Avrasya Hastanesi’nde görevini yürütmektedir.

Hekim’e ulaşmak için 0212-665 50 50 /Muayene Saatleri:08:00-18:00 Dahili Tel:4013

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 03.08.2020 16:34
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