

Söz, nişan ve isteme törenleri gibi hayatınızdaki en özel günleri unutulmaz kılmak istiyorsanız, doğru adrestesiniz.



Pendik’in merkezi bir noktasında yer alan Sina Davet Salonu, 2024 yılında hizmete açılmış olup, kısa sürede özel anların vazgeçilmez mekanı haline gelmiştir.



110 kişilik butik kapasitesiyle samimi bir atmosfer sunan mekanımız, şık tasarımı ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla Pendik söz nişan mekanları arasında ön plana çıkmaktadır.



Organizasyonlarınızın her aşamasında yanınızda olan profesyonel ekibimizle, hayalinizdeki kutlamayı gerçekleştirmek için buradayız.



Sina Davet’i Tercih Etmeniz İçin 5 Önemli Neden



1. **Butik ve Özel Hizmet Anlayışı:**



Sina Davet, yalnızca 110 kişilik butik kapasitesiyle her detayın özenle planlandığı organizasyonlara ev sahipliği yapar.



Sevdiklerinizle birlikte sıcak bir ortamda özel anlarınızı paylaşmanız için mekanımız ideal bir seçenek sunmaktadır.



2. **Modern ve Şık Dekorasyon:**



Zarif masa süslemeleri, özel nişan masası konseptleri ve detaylara verilen önem, Sina Davet’i diğer mekanlardan ayırır.



Hem modern hem de geleneksel detayları bir arada sunarak hayalinizdeki atmosferi yaratıyoruz.



3. **Profesyonel Organizasyon Ekibi:**



Her adımda yanınızda olan deneyimli ekibimiz, organizasyonun kusursuz bir şekilde ilerlemesini sağlar.



Dekorasyondan ikramlara, fotoğraf çekiminden müzik hizmetine kadar her detay profesyonel bir anlayışla hazırlanır.



4. **Lezzetli ve Özel İkramlar:**



Misafirlerinize, özel mutfağımızda hazırlanan enfes lezzetleri sunuyoruz.

İkramlarımız hem görsel hem de tat olarak unutulmaz bir deneyim yaşatır.



5. **Kolay Ulaşım ve Merkezi Konum:**



Pendik’in en merkezi noktalarından birinde yer alan salonumuz, çevre ilçelerden de kolaylıkla ulaşılabilir bir lokasyondadır.



Bu özelliğiyle, misafirlerinizin rahat bir şekilde organizasyona katılmasını sağlıyoruz.



Sina Davet’te Söz ve Nişan Organizasyonları



Sina Davet, Pendik nişan mekanları arasında yalnızca fiziksel bir mekan değil, aynı zamanda hayal ettiğiniz organizasyonları gerçeğe dönüştüren bir çözüm ortağıdır.



Özel süslemeler, profesyonel müzik hizmeti ve kişiselleştirilmiş konsept tasarımlarıyla her detayda kaliteyi hissedeceksiniz.



Daha fazla bilgi almak için ,Pendik davet mekanı bağlantısını ziyaret ederek, hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Detaylı Hizmet Paketleri ve Fark Yaratan Detaylar

Sina Davet, organizasyonlarınız için çeşitli hizmet paketleri sunar.

Bu paketler, bütçenize ve taleplerinize uygun olarak kişiselleştirilir.

İşte Sina Davet’in sunduğu bazı ayrıcalıklar:



- **Mekan Süslemeleri:** Masa ve sandalye düzenlemeleri, nişan masası konsept süslemeleri ve özel dekoratif detaylar.

- **Lezzetli İkramlar:** Profesyonel mutfağımızdan çıkan lezzetli tatlar, misafirlerinize unutulmaz bir deneyim yaşatır.

- **Müzik Hizmeti:** Etkinliğinizin ruhuna uygun müzikler, kutlamanıza neşe katar.

- **Fotoğraf ve Video Hizmeti:** Anılarınızı ölümsüzleştiren profesyonel çekimler, her anınızı kayıt altına alır.

- **Özel Konseptler:** Organizasyonunuzun hayalinizdeki gibi olması için kişiselleştirilmiş konsept seçenekleri sunuyoruz.

Sık Sorulan Sorular

**Hangi tür organizasyonlara ev sahipliği yapıyorsunuz?**

Sadece söz, nişan ve isteme törenleri gibi butik organizasyonlara odaklanıyoruz. Bu sayede hizmetlerimizi daha kişiselleştirilmiş bir şekilde sunabiliyoruz.



**Mekan kapasiteniz nedir?**

Sina Davet, 110 kişilik butik bir kapasiteye sahiptir. Bu da daha sıcak ve samimi bir ortam yaratmamıza olanak tanır.



**Rezervasyon nasıl yapılır?**

Rezervasyon işlemleri için 0506 101 11 11 numaralı telefonumuzu arayabilirsiniz. Ayrıca mekanımızı ziyaret ederek detaylı bir görüşme yapabiliriz.



**Kendi ikramlarımızı getirebilir miyiz?**

Organizasyonlarımızda özel mutfağımızdan çıkan ikramları sunuyoruz. Ancak özel talepleriniz olduğunda değerlendirme yapabiliriz.



**Fotoğraf ve video hizmeti sağlıyor musunuz?**

Evet, profesyonel çekim hizmetlerimizle özel günlerinizi ölümsüzleştiriyoruz.



Hayatınızdaki en özel anları Sina Davet farkıyla yaşamak için hemen harekete geçin. Detaylı bilgi almak ve rezervasyon yapmak için 0506 101 11 11 numarasını arayın.

Daha fazlası için Sina Davet web sitemizi ziyaret edin.

Daha detaylı bilgi için https://sinadavet.comziyaret edebilirsiniz.