ÖMER ARISOY, “BU DERT EMİN OLUN HER GÜN BİZİM DERDİMİZDİR”

Zeytinburnu Belediyesi’nin gelenekselleşen Başkanla Akşam Çayı Programında bu hafta Ömer Arısoy Merkezefendi Mahallesi’ne konuk oldu. Buluşmaya Zeytinburnu İlçe Başkanı Selami Delibalta, muhtarlar, Başkan Yardımcıları ve müdürler katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

DÖNÜŞÜM İÇİN YÜZDE ELLİYİ GEÇMENİZ ŞART

Merkezefendi Mahallesi sakinlerinin sorularını tek tek dinleyen Başkan Ömer Arısoy, “Kahve toplantılarının en önemli hususu da hemşehrilerimizi kentsel dönüşüm konusunda uyandırmak. İlçede yıkılıp yapılamayan çok az bina var. Ada meselesini peşinen söyleyeyim. Hemşehrilerimiz ada bazlı dönüşüm istediklerini söylüyorlar. Biz de ada bazlı dönüşüm istiyoruz. Bina için gerekli olan yüzde ellinin üzerindeki çoğunluğun sağlanması hususunu ada içinde yapmak zorundasınız. Bu çok zor çünkü kişi sayısı arttıkça farklı ve zor durumda olan insan sayısı da artıyor. Biz bunun için daha çok teşvik veriyoruz. Üç bin metrekareyi bulursa yüzde 35+10 yani 45 imar artışı veriyoruz. Üç bin metrekareyi bulan yer var mı çok istisna uygulaması var” şeklinde konuştu.

Merkezefendi Mahallesi Sakini Kadir Uyar: Veliefendi Mahallesi’nde ikamet eden emekli bir bireyim. Evime yıkım kararı geldi. Yanımdaki binalar da aynı yaşta olmasına rağmen onlara herhangi bir işlem yapılmadı. Sizden çözüm bekliyoruz” dedi. Arısoy cevap olarak; “Biz genel olarak resen herhangi bir yerin karotunu alamıyoruz. Ancak yıkım kararı olan, zabıt tutulmuş, daha önceki depremlerde hafif veya orta hasarlı olarak işaretlenmiş, AFAD’ın kaydına girmiş, Büyükşehir Belediyesi’nin riskli olduğu resmen bize yazılan binalarla ilgili süreci sonuna kadar takip ediyoruz. Bizimle birlikte devlette takip ediyor. Dolayısıyla yazı giden hemşehrilerimiz bizim kentsel dönüşüm danışma merkezine gelirse o yazının neden kendilerine geldiğini göreceklerdir. Dolayısıyla yan tarafımız dururken neden bize geldiği sorusunun cevabı aslında dosyasında var. Bizim sıradan herhangi bir binaya tebligat göndermemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı.

ZEYTİNBURNU KIYMETLİ BİR YER DAHA DA DEĞERLENECEK

Zeytinburnu’nun konumu itibariyle kıymetli bir yerde bulunduğunun altını çizen Arısoy, “Dönüşüm olduğunda elinizdeki daire daha da değerlenecek. Bu değeri yüz yıl daha ileri taşımış olacağız. O yüzden buradaki binaların dönüşmesini hepinizden çok istiyorum. Ayrıca biz yasal sorumluyuz bunları takip etmemiz lazım. Bunu hukuken değil vicdani bir sorumluluk olarak yapıyoruz. Ben ve mesai arkadaşlarım tamamıyla ahlaki ve vicdani sorumluluk üzerine hareket ediyoruz. Mesaimizin büyük bir kısmını kentsel dönüşüme harcıyoruz” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)