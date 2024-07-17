KATİL NETANYAHUYA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Kullanılması yasak bir çok silah ve bomba kullandıkları yetmezmiş gibi birçok insanın da açlıkta ölmesi için uyguladıkları gıda, sağlık ve yaşam malzemeleri ambargosundan dolayı da hayatını kaybedenler var.

Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu, Kadın ve çocuklar başta olmak üzere en az 40.000 binden fazla Gazze’li (Filistin) insanı hunharca öldüren Netanyahu’ya Cehennemin dibini boylayacaksın diyerek daha önce yaptığı 4 dilde ki pankartta bu seferde Arapça dili ile yazdığı pankartı da etkileyerek toplamda 5 dilde eylemini her yerde ve mekanda yapıyor.

Kuvvacı Fatma Nene (80) yapıp boynuna taktığı pankartı TURİSTLERİN Çoğunlukta olduğu Sultanahmet Bölgesinde boynuna takarak daha çok kişiye bu zulmü ulaştırmak istedi.

KUVVACI FATMA NENE, İSTANBUL TIMES TV DE HÜSEYİN ÇETİNER’İN GÜNDEM PROGRAMINDA HAKKI HAYKIRARAK BÜYÜK KATİL KASAP NETANYAHU’YU 4 DİLDEN ELEŞTİRİP ATEŞ PÜSKÜRDÜ,CEHENNEMİN DİBİNİ BOYLACAKSIN DEDİ…

Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’in İstanbul Times Tv de hazırlayıp sunduğu GÜNDEM isimli programında Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu namı diğer Kuvvacı Fatma Nene’yi konuk aldı.

Kuvvacı Fatma Nene çok önemli bir konuyu temas ederek Birleşmiş Milletlerde (BM) sadece daimi üye olan ABD,İngiltere,Fransa,Çin ve Rusya’dan oluşan 5 ülkeye hizmet ettiğini ifade ederek diğer bütün ülkelerin onuru var is hemen BM’den istifa ederler dedi.

Loğoğlu BM’nin daime 5 emperyalist ülke üye dışında BM’nin diğer üyeleri hemen istifa ederek Dünya Ezilen Milletler Teşkilat’nı kurmalarının zamanı geldi geçiyor diyerek çok anlamlı bir çağrıda bulundu.

Buna en bariz örnek de dünya ülkelerinin % 98’i İsrail’e mahkemenin verdiği kararın uygulanmasını istediği halde sırf Siyonist İsrail’in katliamlarına sponsor olan ABD hayır dediği için uluslar arası mahkemenin kararı yerine getirilemedi.

Sadece 5 ülke ve onların sponsor olduğu devletlerin hakkı koruyan Birleşmiş Milletlerde dolgu malzemesi olmaya gerek yok diyen Loğoğlu birbirinden ilginç fikirlerini izleyici ile paylaştı.

İŞTE O KONUŞMA…

Bre Büyük Katil Netanyahu !

İnsan Toprağın sahibi değil, toprak insanın sahibidir. İşte İspatı ; İnsan ölüyor toprağa gömülüyor, çürüyüp toprak oluyor.

Şimdi Soruyorum ;İnsan mı toprağın sahibi ? Yoksa Toprak mı İnsanın sahibi ?

Bre Netanyahu ! Er Yada geç öleceksin, toprağa gömüleceksin,çürüyüp toprak olacaksın.

Filistin’in toprağını, Bütün İslam aleminin bildiği İmam- ı Gazalinin memleketi Gazze’nin toprağını almak için,suçsuz ve günahsız sivil insanlara katliam, soykırım, jenosit yaptın !

On binlerce insanı öldürdün!

Cehennemin gayya kuyusu’nda yanacaksın !

Hiçbir haham (İsrail din adamı) seni şarapla yıkamayacak,gömmeyecek,

Hz.Musa peygamber seni lânetledi .

Senin cesedin tur dağının tepesinde leş yiyici hayvanlara bırakacaklar . Haberin olsun.

İNSANİYET ADINA, DÜNYA İSANLARI !

BİR ÇOK KONUDA ADETA VASİYET NİTELİĞİNDE KONUŞTU… BUNLAR SON SÖZLERİM OLABİLİR…

Peygamberlerin kısaları başta olmak üzere bir çok konuda örnekler veren Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’e lütfen konuştuklarımı kesmeden yayınlayın.

Çok yakın bir gelecekte Çince ve ,Rusça dilleri başta olmak üzere bir çok dilde daha Büyük Katil Netanyahu için pankartlar hazırlayarak kendi ölçeğinde dilinin döndüğü kadar Mazlum Filistin halkının sesini daha çok kişiye duyurmak istediğini vurgulayan Loğoğlu imkânlarım sınırlı olduğu için ancak bu kadar sesim çıkıyor Allah bütün mazlumların yar ve yardımcısı olsu diyerek İsrail barbarlığına etti.

İstanbul Times Medya Grubu olarak kendisini ülke sorunlarına adayan Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu namı diğer Kuvvacı Fatma Nene (80)‘ye sağlık sıhhat içinde uzun ömürler dileriz.

Sen çok yaşa Kuvvacı Fatma Nene…

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)