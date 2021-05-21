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Z Dergisinin "Kütüphane" Temalı 5’inci Sayısı Çıktı

Zeytinburnu Belediyesi tarafından yayınlanan tematik dergi ‘Z'nin 5’inci sayısı “kütüphane” konusunu mercek altına alıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Mayıs 2021 Cuma 14:46
Z Dergisinin "Kütüphane" Temalı 5’inci Sayısı Çıktı
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Zeytinburnu’nun kültürel kimliğini oluşturan değerlerden yola çıkarak her sayısını farklı bir konuya ayıran Z dergisinin 5’inci sayısında “kütüphane” teması kapsamlı bir şekilde ele alınıyor.
AYRINTILARIYLA GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE “KÜTÜPHANE” KÜLTÜRÜ
Son yıllarda kültürümüzdeki kıraathane kavramının yeniden yorumlanmasıyla geliştirilen ve yayılmasında Zeytinburnu Belediyesi’nin öncü rol oynadığı "millet kıraathaneleri" modeli, Z'nin yeni sayısının ilham kaynağı oldu. Bu sayıda, insanlık tarihinin bilinen en eski dönemlerinden günümüze kadar farklı kültürlerde kütüphanenin seyri, kütüphanenin unsurları, kütüphaneciler, kütüphane sahipleri ve kütüphane literatürü inceleniyor. Z Kütüphane sayısı, tasarımı, görsel gücü, baskı kalitesi ve 508 sayfalık hacmiyle kültür dünyamıza ciddi bir katkı sağlıyor.
ANSİKLOPEDİ TADINDA DERGİCİLİK
Z, 1’inci sayısında; ülkemizde tıbbî bitkiler konusuna ciddi bir ivme kazandırmış Zeytinburnu Tıbbî Bitkiler Bahçesi’ni temel alarak ‘Bitki Ressamlığı’; 2’nci sayısında, ilçenin şifa menbaı ayazma, çeşme ve sebillerine atıfla ‘Su ve Şifa’; 3’üncü sayısında, atçılığımızın kalbinin attığı Veliefendi’den hareketle ‘At’; 4’üncü sayısında ise, müzik tarihimiz açısından özel öneme sahip olan müstesna irfan yuvası Yenikapı Mevlevihanesi’nden aldığı ilhamla ‘Müzik’ temasını işlemişti.
Son Güncelleme: 21.05.2021 15:53
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