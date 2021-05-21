Z Dergisinin "Kütüphane" Temalı 5’inci Sayısı Çıktı

Zeytinburnu’nun kültürel kimliğini oluşturan değerlerden yola çıkarak her sayısını farklı bir konuya ayıran Z dergisinin 5’inci sayısında “kütüphane” teması kapsamlı bir şekilde ele alınıyor.

AYRINTILARIYLA GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE “KÜTÜPHANE” KÜLTÜRÜ

Son yıllarda kültürümüzdeki kıraathane kavramının yeniden yorumlanmasıyla geliştirilen ve yayılmasında Zeytinburnu Belediyesi’nin öncü rol oynadığı "millet kıraathaneleri" modeli, Z'nin yeni sayısının ilham kaynağı oldu. Bu sayıda, insanlık tarihinin bilinen en eski dönemlerinden günümüze kadar farklı kültürlerde kütüphanenin seyri, kütüphanenin unsurları, kütüphaneciler, kütüphane sahipleri ve kütüphane literatürü inceleniyor. Z Kütüphane sayısı, tasarımı, görsel gücü, baskı kalitesi ve 508 sayfalık hacmiyle kültür dünyamıza ciddi bir katkı sağlıyor.

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