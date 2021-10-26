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Uluslararası Müzik ve Halk Dansları, Büyük İlgiyle İzlendi

Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Müzik ve Halk Dansları Toplulukları gösterisi büyük ilgiyle izlendi. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde sahnelenen farklı müzik ve halk dansları izleyenlere coşkulu anlar yaşattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ekim 2021 Salı 10:28
Uluslararası Müzik ve Halk Dansları, Büyük İlgiyle İzlendi
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Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve Çanakkale Folklor Araştırma Derneği (ÇAFAD) iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Müzik ve Halk Dansları Toplulukları gösterisi, seyirciler tarafından ilgiyle izlendi. Birçok dilde müziğin ve halk oyununun sahnelendiği Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, meclis üyeleri, birim müdürleri ve birçok vatandaş katıldı.  Türkiye, Endonezya, İran, Kazakistan, Bulgaristan ve Ukrayna müziği ve kültürünün sergilendiği etkinliği izleyenler keyifli anlar yaşadı.

BAŞKAN BOZKURT’TAN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Farklı kültür ve dansların mozaiği olan sahnede, ülkelerini temsilen gelenleri tek tek selamlayan Başkan Bozkurt, bu tür etkinlikleri güçlendirerek devam edeceklerini ifade etti. Başkan Bozkurt, “Bence bu bir başlangıç. Hem kültürlerin, inançların özgürce ifade edilmesi açısından hem de birlik ve beraberliğimizin, dünyanın hepimize ait olduğunu göstermemiz açısından önemli bir etkinlik. Bunu başlangıç etkinliği diye düşünüyorum. Bu etkinlikleri biraz daha güçlendirerek devam etmemiz lazım” dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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