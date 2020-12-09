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Tarık "Elveda" Ediyor

Tarık, yoğun istek üzerine ikinci şarkısını çıkardı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Aralık 2020 Çarşamba 12:26
Tarık "Elveda" Ediyor
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1 yıl önce "Gel Gel" şarkısıyla müzik piyasasına adım atan, aslen Mardinli ve Almayan'da yaşayan Tarık, yeni şarkısı "Elveda"yı sevenlerinin beğenisine sundu. İlk şarkısını çıkardığı günden itibaren olumlu tepkiler alan ve uzun süre konuşulan Tarık, "Elveda" şarkısının video klibinde yönetmen Louis Matner (Matty Production)'la çalıştı. Almanya'nın Köln, Morsbach ve Bonn kentlerinde çekilen video klip 2 gün sürdü ve 10 kişilik bir ekip yer aldı. Prodüksiyon mix ve mastering Star Records stüdyolarında gerçekleşti. 

Şarkıcının çevresi "Elveda"yı hem Türkçe hem Almanca yorum yağmuruna tutarken Tarık, yeni şarkısıyla ilgili düşüncelerini paylaştı: "Gel Gel" adlı ilk şarkımızdan sonra bizi seven kemik bir kitle oluştu. Çünkü daha ilk şarkıdan bizi benimsediler. Bu sefer ikinci şarkıyı istiyoruz demeye başladılar. Sevenlerim varsa biz varız. Onların isteğini kırmak istemedim. Daha 22 yaşında ve yolun çok başındayım. Hedefim daha çok eser üretmek ve kendimi geliştirmek. Ben aslen Mardinliyim. Lakin uzun zamandır Almanya'da yaşıyorum. Belki ileride Almanca bir şarkı ya da bir Mardin türküsü bile söylerim. Hayat bu, sürprizlerle dolu."

TARIK – “ELVEDA” YOUTUBE LİNK:

https://youtu.be/kk3i6pCp2-s 

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