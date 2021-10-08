 Şehit Yakınları ve Gaziler Boğazda Tarih Yolculuğuna Çıktı 

Tarihi boyunca dünyanın en önemli kavşak noktasında yer alan, imparatorluklara başkentlik yapan İstanbul’un Birinci Dünya Savaşı sonrasında yaşadığı işgal günleri, düzenlenen tekne turu ile boğazda yer alan mekanlar üstünden anlatıldı. Turda katılımcılara Tarih Kültür Turizm Rehberler Derneği üyesi dönemle ilgili uzman rehberler eşlik etti.

İBB Kültür Daire Başkanlığı Turizm Müdürlüğü’nün düzenlediği ve İBB Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonunu gerçekleştirdiği etkinlikte; şehrin işgal edildiği günden itibaren boğazda yer alan simge yapıların nelere şahitlik ettiği, işgal kuvvetlerinin boğazdaki mekanları hangi amaçla kullandıklarına dair bilgiler aktarıldı.

İşgal altındaki İstanbul halkının, milli mücadeleye nasıl destek verdiği, 16 Mayıs 1919 günü Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a hangi iskeleden yola çıktığı, Atatürk’ün "Geldikleri gibi giderler" sözünü nerede ne zaman söylediği ve Özbekler Tekkesi’nin Anadolu'ya geçiş hareketinin merkezi durumuna nasıl geldiği gibi konular da tur boyunca şehit yakınları ve gazilere anlatıldı.

İBB Kültür Daire Başkanlığı İstanbul'un işgalden kurtuluşun 100. yılına iki yıl gibi az bir süre kala, şehrin döneme dair az bilinen tarihi ile ilgili ekim ayı boyunca her hafta sonu “Esaret Yıllarında İstanbul” temalı turlar düzenliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)