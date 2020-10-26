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SALON Edebiyat Fransız yazar Mathias Énard’ı ağırlayacak

Institut français Türkiye’nin online edebiyat konferansı serisi SALON Edebiyat’ın 7. konferansı 28 Ekim 2020 tarihinde düzenlenecek ve yazar Yiğit Bener bu kez Pusula ve Mıntıka kitaplarının yazarı Mathias Énard ile Pusula kitabının çevirmeni Ebru Erbaş’ı konuk edecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ekim 2020 Pazartesi 10:48
SALON Edebiyat Fransız yazar Mathias Énard’ı ağırlayacak
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Mathias Énard geleceği görerek bugünü deşifre eden bir yazardır. Pusula’da gördüğümüz üzere tarihle senli benli olurken Mıntıka’da olduğu gibi çağdaşla da oynayabiliyor. Sıra dışı bir bilgelik ve kıvrak olduğu kadar zeki bir dille okurunu yakalayan harika bir yazar var karşımızda. Türk yazar Yiğit Bener ile olan buluşması ise unutulmaz olmayı vadediyor. Énard’ın Pusula romanı çevirisi ile  2019 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’ne layık görülen Ebru Erbaş ise mesleğinin sihrini açıklayacak.

Institut français Türkiye ve düzenlediği SALON Edebiyat konferans serisi fikir tartışması ve edebiyat dünyasına uzun soluklu olarak katkı sağlıyor.

Institut français Salon Edebiyat serisi kapsamında Haziran ayında gerçekleşen 6 konferansı toplamda 2000’e yakın katılımcı evlerinden canlı olarak izledi. Konferanslar sırasında izleyiciler sorularını konuşma alanına yazıyor ve konuşmalar tamamlandıktan sonra soru-cevap bölümüne geçiliyor. Online konferans Türkçe simültane tercüme ile de izlenebiliyor.

Zoom sitesi üzerinde gerçekleşen SALON Edebiyat konferanslarına katılım ücretsiz, konferansı izlemek için Institut français Türkiye’nin web sitesinden etkinliğe kayıt olmak gerekiyor.

Kayıt bağlantısı : https://www.ifturquie.org/etkinlik/salon-edebiyat-mathias-enard-yigit-bener-ebru-erbas/

Mathias Énard Fransız yazar ve çevirmendir. École du Louvre’da eğitiminin tamamladıktan sonra, INALCO’da Arapça ve Farsça eğitimine devam etmiştir. Ortadoğu’da uzun süre kaldıktan sonra, Barselona’da ve Berlin’de yaşayıp Fransa’ya dönmüştür. 2008 yılında Actes Sud, birinci şahsın ağzından beş yüz sayfalık tek bir cümleden oluşan Mıntıka adlı romanını yayınlamıştır. 2008 Décembre Ödülü, Candide Ödülü ve 2009 Livre Inter Ödülü gibi birçok ödül almıştır. 2015 yılında, Batının Doğuya bakışını ele alan Pusula adlı romanı Goncourt ödülünü almıştır. Le Banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs (Mezar Kazıcıları Birliğinin Yıllık Ziyafeti) Fransızca yayınlanan son romanıdır (2020 son baharı). Pusula Ebru Erbaş tarafından Türkçeye çevrilmiştir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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