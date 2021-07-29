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Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi Minik Ziyaretçilerini Ağırladı

Minik öğrenciler, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi içerisinde bulunan Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi ile Yaşar Kemal Kütüphanesi’ni ziyaret etti. Öğrencilerle birlikte müzeyi gezen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, çocukların müzede Türkiye Cumhuriyeti’nin yakın tarihindeki eğitim süreçleriyle ilgili bilgi sahibi olduğunu belirterek, “Tüm evlatlarımızı ve velilerini burada ağırlamaktan mutluluk duyarız. Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi’ne herkesi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.                   

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Temmuz 2021 Perşembe 10:48
Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi Minik Ziyaretçilerini Ağırladı
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 Beylikdüzü Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde İstanbul'a kazandırılan Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi, minik ziyaretçilerini ağırladı. Öğrenciler, Hababam Sınıfı romanıyla tanınan değerli yazar Rıfat Ilgaz'ın hatıralarının yanı sıra Cumhuriyet eğitim tarihi objelerinin de sergilendiği müzeyi meraklı gözlerle gezdi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da öğrencilerle birlikte keyifli zaman geçirdiği gezinin ardından çocuklara kitaplar hediye edildi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi içerisinde bulunan Yaşar Kemal Kütüphanesi’ni de ziyaret eden öğrenciler, kütüphane hakkında bilgi alarak kitapları yakından inceleme fırsatı buldu.    

Çalık: Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi’ne herkesi bekliyoruz

İstanbul’a kazandırılan müze içerisinde pek çok yazar ve şairin isminin ölümsüzleştirildiğini ifade eden Başkan Çalık, “Bugün Rıfat Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi’nde küçük misafirlerimiz vardı. Burası çocuklarla dolsun taşsın ve çocuklarımız Türkiye Cumhuriyeti’nin yakın tarihindeki eğitim süreçleriyle ilgili bilgiyi buradan sağlasınlar istiyoruz. Müzede büyüklerimizin de geçmiş eğitim süreçlerine dair hatıralarını canlandıracak köşeler var. Bütün evlatlarımızı ve velilerini burada ağırlamaktan mutluluk duyarız.” şeklinde konuştu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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