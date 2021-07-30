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Ressam Serap Lokmacı 5. Sergisine Hazırlanıyor

Başarılı ressam Serap Lokmacı şu zamanlarda yapımı yaklaşık olarak 3 sene sürecek 30 tane hiperrealist resim üzerinde çalışmalar yaparak hazırlayacağı bu resimlerle 5. sergisini sanatseverlerle buluşturacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Temmuz 2021 Cuma 12:00
Ressam Serap Lokmacı 5. Sergisine Hazırlanıyor
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Daha önce 4 sergi açan ve hiperrealist resimleriyle çok büyük bir beğeni toplayan Serap Lokmacı 5. sergisi için de titiz bir çalışma yürütüyor.

Aynı zamanda resim eğitmenliği de yapan Serap Lokmacı yaşamını sürdürdüğü Yalova’daki atölyesinde resim dersleri vermeye de devam ediyor. Natürmort resimlere karşı daha çok ilgisi bulunan Lokmacı bu alanda pek çok yarışmaya katılıp ödül almasının yanı sıra birçok karma sergide de yer almayı başarmıştır.. Ressam Serap Lokmacı, hazırlıklarına devam ettiği 5. sergisinin, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde sergileneceğini ifade ediyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 30.07.2021 12:08
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