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Pandemiden yansıyan tablolar Türkan Saylan’da

Pandemi döneminde yapılan eserlerden oluşan “Yansımalar 4” isimli karma resim sergisi Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ekim 2021 Salı 11:10
Pandemiden yansıyan tablolar Türkan Saylan’da
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Maltepe Belediyesi’nin Ekim ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide Ali Naki İlhan, Bahar Batuan Ranlı, Berna Efe, Dilek Ünal, Fatma Ayhan, Fevziye Sayarı, Gülay Bayrak, Nadide Altunbaş Kale, Mahire Erk, Rahime Günkut, Şaheser Özbalçık Yasin ve Zihniye İlhan’ın eserleri bulunuyor. Serginin küratörü Zihniye İlhan, Yansımalar isimli 150 kişiden oluşan bir sanatçı grubu olarak çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirtti.

FİLOGRAFİ VE GOBLEN TEKNİĞİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Sergide filografi, akrilik ve yağlı boya tekniklerinin yanı sıra goblen tekniğiyle, kumaş üzerine renkli iplerin iğne ile işlenmesiyle oluşturulan resimler de yer aldı. Kaybolmaya yüz tutan çivi ve tel kullanılarak yapılan filografi isimli el sanatından örnekler de büyük ilgi gördü. Natürmort, manzara ve soyut çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide mimar ve ressam Dilek Ünal okurları ile bir araya gelip  “Dehliz Güneşi”, “Nil ve İçindeki Rüzgar”, “Kaniye” isimli kitaplarını imzaladı. Sergi 25 Ekim’e kadar Galeri Maltepe’de ziyarete açık olacak. (18.10.2021)

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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