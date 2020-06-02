On Yazar İle Röportaj Tez Konusu Oldu

SENA ÇETİNER ÇALIŞMASI İLE ALAKALI ŞUNLAR SÖYLEDİ

Bu yaptığım çalışma ile on yazar veya şair ile röportajımı gerçekleştirme fırsatı buldum. Birbirinden değerli bu yazarlarımızı siz değerli okuyuculara da tanıtmak isterim. Bu çalışmanın benim üzerimde çok büyük katkıları olduğunu söyleyebilirim. Yaptığım çalışmada alanında çok farklı isimler ile tanışıp görüşme fırsatı buldum. Yürütmüş olduğum bu çalışmanın içeriği hakkında bahsedecek olursam;

Bu çalışmada röportajımı gerçekleştirdiğim ilk isim Şinasi Bademcioğlu oldu. Şinasi hocam bu alanda uzun bir süre yıllarını vermiş birisiydi. Bizi evinde son derece misafirperverlik ile ağırladı. Bize kendi çalıştığı alanları gösterdi, eserlerini nasıl ve nerede yazdığından bahsetti. Keyifli bir röportaj gerçekleştirdikten sonra yazmış olduğu Kurgusal Kartlar ve Kelime Ezberleten 12 Tekrarlı Kurgusal Sözlük İngilizce-Türkçe adlı eserlerini bana hediye etti. Kendisini tanımaktan çok keyif aldığım bir isim oldu.

Daha sonra yaş olarak genç olan ve bu işe yeni yeni adımlarını atan öykü alanında güzel eserlere imza atan iki isim, Ömer Aslan ve Murat Çelik ile bir röportaj gerçekleştirdik.

Daha sonra da Elvan Kaya Aksarı ile röportaj gerçekleştirdik. Aksarı,Tuzla'da bizi güzel bir mekânda ağırladı. Everest Yayınları “İlk Roman Yarışması” Birincisi olan Elvan Kaya Aksarı ile de yazmış olduğu "At Sancısı" adlı roman üzerine sohbet tarzında gayet keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

Bir sonraki ismimiz ise Meral Saklıyan oldu. Kendisi benim çok dikkatimi çeken bir isimdi. Yoğun bakımda çalışan bir doktor olan Meral Saklıyan mesleğinin yanında yazmaya merak salmış ve bu konuda da gayet başarılı olan bir kişi olarak çok takdir ettiğim ve örnek alınması gereken bir isim olduğunu düşünüyorum.

Yine başarılı bir kadın yazar olarak Shahzadeh N. İgual ile Beşiktaş Yazarlar Sendikası’nda buluşarak bir röportaj gerçekleştirdik. Kendisi hem İran hem Türk vatandaşı olan Shahzadeh N. İgual yazmış olduğu Tahran'ın Kırmızı Sirenleri ve Rolls Royce’u Taramışlar Baba adlı kitapları ile güzel başarılar elde etmiş bir isimdi ve kendisiyle ile tanışmak, güzel bir sohbet gerçekleştirmek benim için çok keyifli oldu.

Daha sonrasında Şerif Aydemir ile gerçekleştirmiş olduğum röportajdan çok şey kazandığımı söyleyebilirim. Bizi ESKADER'de ağırlayan Şerif hocamın gönül dünyasının zenginliğinin beni çok etkilediğini söylemeden geçmemin doğru olmayacağını düşündüm.

Son derece mütevazı ve ilim konusunda zenginliğe sahip olan Şerif hocam ile çok verimli bir röportaj gerçekleştirdik.

Daha sonrasında çocuk edebiyatı alanında çok güzel işlere imza atmış olan Bestami Yazgan hocam ile bir röportaj gerçekleştirdik. Bestami hocam ile çocuk edebiyatı üzerine sohbet ettik. Kendisinden bu alan üzerine güzel ve faydalı bilgiler öğrendik.

Bu işe yıllarını vermiş bir isim olarak 1934 doğumlu olan Adnan Özyalçıner bizi kendi evinde ağırladı. Evinin her köşesinde ayrı bir hatıra dolu olduğunu söyleyip bize bunlardan bahsetti. Çok samimi bir ortam oluştu ve bu ortamda biz Adnan hocanın hayatı, edebi kişiliği, eserleri hakkında son derece keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Bu çalışmamda son isim olarak Yusuf Dursun ile bir röportaj gerçekleştirdim. Kendisi bizi çalışmış olduğu Nar Yayınları'nda ağırladı. Yusuf Dursun ile de çocuk edebiyatı üzerine bir röportaj gerçekleştirdik. Yapmış olduğum tüm isimler ile çok keyifli ve verimli bir röportaj gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Hepsini tanımaktan çok keyif aldığımı söyleyebilirim.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)