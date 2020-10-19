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Objektifiyle Tarih Yazan Ara Güler, En Büyük Mirası Olan Fotoğraflarla Küçükçekmece’de Anılıyor

Arkasında 2 milyonu aşkın fotoğraf karesi bırakan dünyaca ünlü foto muhabiri Ara Güler, aramızdan ayrılışının 2. yıl dönümünde, yakın dostu Melih Berk’in kadrajından ilk kez sergilenecek fotoğraflarıyla Küçükçekmece'de anıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ekim 2020 Pazartesi 09:44
Objektifiyle Tarih Yazan Ara Güler, En Büyük Mirası Olan Fotoğraflarla Küçükçekmece’de Anılıyor
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Küçükçekmece Belediyesi, Ara Güler’i sonsuzluğa uğurlanışının 2. yıl dönümünde daha önce hiç sergilenmemiş özel anlarından oluşan ‘Güle Güle Ara Güler’ başlıklı fotoğraf sergisi ve dostlarının anılarından oluşan bir kitapla yad etti. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen sergi açılışına Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Ara Güler’ in yakın arkadaşı Melih Berk ve pek çok sanatsever katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Kemal Çebi: Ara Güler’i en büyük mirası fotoğraflarla anıyoruz

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Fotoğraf sanatının Türkiye ve dünya üzerindeki en bilinen isimlerinden biri olan Ara Güler’i özel bir sergiyle anıyoruz. Bizi bir fotoğraf karesinde yüzlerce insanla tanıştırıp, dünyayla buluşturan usta sanatçıya, Türk fotoğrafına gösterdiği yol için hepimiz minnettarız. Ara  Güler, “Yaşam size verilmiş boş bir film; her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın” demiştir. Biz de yakın dostu Melih Berk’in kadrajına yansıyan Ara Güler izlerini ve  üstadın yaşamından kesitleri izleyeceğiz bu sergide. Ara Güler anısına, sanatçı dostlarının onun için dile getirdiği söylemlerini de bir kitap haline getirdik. Bu özel sergiye tüm sanatseverlerimiz davetlidir” diye konuştu.

Sergide fotoğrafları bulunan Melih Berk ise, “Benim fotoğraflarım zaten konuşuyorlar. Ben çok teşekkür ediyorum. Beş hafta içinde böyle bir sergi yapıldığını hiç görmedim. Kitap da basılmış yanında. Tamamen bir rastlantı sonucu bir araya geldik. Resimler kendini anlatıyor. Onun için ben daha fazla bir şey demeyeceğim. Zaten kitapta da anlattım. Çok teşekkürler” dedi.

Yakın dostunun kadrajından Ara Güler fotoğrafları 17 Kasım’a dek CKSM’ de

Melih Berk fotoğraflarından bir seçki olan “Güle Güle Ara Güler” başlıklı sergi, Küçükçekmece Belediyesi  Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde kapılarını araladı.

Son günlerine dek objektifiyle tarihe not düşen Ara Güler’i son yıllarında pek çok ortamda fotoğraflayan yakın dostu Melih Berk’in sergisinde, usta sanatçının özel anlarına ait fotoğraf kareleri yer alıyor. Küçükçekmece Belediyesi sanat dostlarını bu sergide Ara Güler'in en doğal halleri, dostlarıyla özel anları, doğum günü partileri, kişisel özelliklerinin yanı sıra yine dostlarının onun hakkında yazmış oldukları metinlerle buluşturuyor.

Ara Güler’in, İlber Ortaylı, Cem Yılmaz, Şener Şen, Uğur Yücel, İzzet Keribar gibi ülkemizin önemli oyuncuları, bilim insanları ve sanatçılarıyla ilgili anılarının tazelendiği çalışmaların yer aldığı sergi, 17 Kasım’a dek CKSM’de sanatseverleri ağırlayacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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