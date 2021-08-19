Notalar İstanbul Cevahir'den Yayılmaya Başladı

Pandemiyle sessiz kalan şehre yeniden hareket getirmek ve müzikseverleri notalarla yeniden buluşturmak için İstanbul Cevahir tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilen Müziğin Yeri ve Zamanı etkinlikleri coşkulu bir konserle başladı. Can Bonomo’dan, Evrencan Gündüz’e Manuş-u Ala’dan Subway Jazz Station’a birçok ünlü müzisyenin yer alacağı konserler ile müziğin kalbinin 11 Eylül’e dek İstanbul Cevahir’de atacağı etkinlikte ilk sahne alan Quartist oldu.

Müziği Özleyenler İstanbul Cevahir’de Buluştu

Pandemi dolayısıyla sosyalleşmeyi özleyen herkesi Quartist konserinde buluşturan İstanbul Cevahir, ilk günde yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Uzun süredir canlı gerçekleştirilen konserde bir araya gelemeyen müziksever, Quartist ile keyif dolu anlar yaşadı. Yoğun tempolu yaşamlarına İstanbul Cevahir’deki konser ile küçük bir mola veren ziyaretçiler, uzun bir aradan sonra birlikte vakit geçirmenin keyfini yaşadı.

Can Bonomo, Evrencan Gündüz ve Pek Çok İsim İstanbul Cevahir’de

Sosyalleşmek isteyen her yaştan insanı şehrin en keyifli noktasında buluşturan İstanbul Cevahir, Müziğin Yeri ve Zamanıile pandeminin getirdiği olumsuzlukları da ortadan kaldırıyor. Ritimsiz kalan sokakları notaların ezgisiyle hareketlendirecek konserler ile pandemide zor bir dönemden geçen müzisyenlerle canlı performans özlemi çeken müzikseverler bir araya geliyor.

Konserler COVID-19’a Karşı Alınan Önlemlerle Yapılıyor

İstanbul Cevahir’de gerçekleştirilen konserler tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19’a karşı uygulanan kontrollü normalleşme sürecinde belirtilen önlemler kapsamında konser alanının dezenfekte edilmesi, etkinliğin sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılması ve belirli sayıda kişinin alınması gibi kurallar uygulanarak müzikseverlerin daha sağlıklı bir ortamda vakit geçirmesine olanak tanınıyor.

Konserler ve Tarihleri

20 Ağustos 2021: Quartist - Vale Yolu Starbucks Önü (Saat: 14:00-15:00-16:00)

20 Ağustos 2021: Hande Everes Band - 1. Kat Etkinlik Alanı (Saat: 17:00-19:00)

20 Ağustos 2021: Evrencan Gündüz - İstanbul Cevahir Ana Kapı Girişi (Saat: 20:00)

21 Ağustos 2021: Hande Ateş Band - 1. Kat Etkinlik Alanı (Saat: 17:00-19:00)

21 Ağustos 2021: Can Bonomo - İstanbul Cevahir Ana Kapı Girişi (Saat: 21:00)

26 Ağustos 2021: Quartist - Vale Yolu Starbucks Önü (Saat: 14:00-15:00-16:00)

27 Ağustos 2021: Quartist - Vale Yolu Starbucks Önü (Saat: 14:00-15:00-16:00)

27 Ağustos 2021: Serra Erkoç - 1. Kat Etkinlik Alanı (Saat: 17:00-19:00)

27 Ağustos 2021: Indie Soul Works - 1. Kat Etkinlik Alanı (Saat: 17:00-19:00)

27 Ağustos 2021: Alper Kargın Band - 1. Kat Etkinlik Alanı (Saat: 17:00-19:00)

28 Ağustos 2021: Manuş-u Ala - 1. Kat Etkinlik Alanı (Saat: 19:00)

28 Ağustos 2021: Subway Jazz Station - 1. Kat Etkinlik Alanı (Saat: 20.30)

2 Eylül 2021 : Quartist - Vale Yolu Starbucks Önü (Saat: 14:00-15:00-16:00)

3 Eylül 2021 : Quartist - Vale Yolu Starbucks Önü (Saat: 14:00-15:00-16:00)

3 Eylül 2021: Mumble Band ­- 1. Kat Etkinlik Alanı (Saat: 19:00)

9 Eylül 2021: Quartist - Vale Yolu Starbucks Önü (Saat: 14:00-15:00-16:00

10 Eylül 2021: Quartist - Vale Yolu Starbucks Önü (Saat: 14:00-15:00-16:00)

10 Eylül 2021: Gabriela Sainz 1. Kat Etkinlik Alanı (Saat: 17:00-19:00)

10 Eylül 2021: Son De Cuba 1. Kat Etkinlik Alanı (Saat: 17:00-19:00)

11 Eylül 2021: Hande Everes Band - 1. Kat Etkinlik Alanı (Saat: 17:00)

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)