İstanbul’un Yeni Müzik Festivali Başlıyor

İBB Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, festivalin sanat yönetmeni Nil Kocamangil ve direktör Aycan Altungül’ün katıldığı basın toplantısında I. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali’nin programı açıklandı.

İlk yılında ana teması, “Doğa ve İstanbul” olarak belirlenen festivalle ilgili İBB Kültür Daire Başkanı Figen Aykan Karakelle, İBB’nin 2021-2022 kültür- sanat sezonun pek çok uluslararası etkinliğinden ilki olduğunu vurguladı. Gençlerin klasik müziğe verdiği emeği ve çabayı destekledikleri için mutlu olduklarını belirten Karakelle, İstanbul’u ve doğayı iyileştirme konsepti ile gençlere umut verdiği ve sanat ile İstanbul’un bir bütün olduğunu anlatan bir yaklaşımı olduğu için İBB olarak festivali önemsediklerini belirtti.

Festival direktörü Aycan Altungül festival kapsamında kurulan İstanbul Uluslararası Müzik Akademisi’nde genç müzisyenlerin, uluslararası konservatuarlarda eğitmenlik yapan usta sanatçılarla bir araya gelmesinin öneminin altını çizdi. Dünyaca ünlü müzisyenlerin İstanbullularla buluşacağı festivale katılacak müzisyenleri ise sanat yönetmeni Nil Kocamangil açıkladı.

Genç Müzisyenler ve Efsanevi Müzisyenler İstanbul Uluslararası Müzik Akademisi’nde Buluşuyor

Festival kapsamında yer alan İstanbul Uluslararası Müzik Akademisi, genç müzisyenler ve efsane isimlerle bir araya getiriyor. İstanbul Uluslararası Müzik Akademisi ilk yılında efsanevi çellist ve eğitmen Gary Hoffman ile piyanist Caspar Frantz ve son dönemlerin en çok konuşulan keman sanatçılarından Svetlin Roussev’i yarının yıldızları ile buluşturuyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitimleri devam eden genç sanatçılar da festivalde; İstanbul sevgisi, İstanbul’un tarihi geçmişi, kültürel bağları ve doğasını konu olarak işledikleri heykel sergisi ile yer alıyorlar.

“Gençler İstanbul’u İyileştirecek Konserleri” başlığı altında ise 28 genç müzisyene destek sağlanacak ve Türkiye’nin parlak yeteneklerinin performans sergileyeceği konserler gerçekleştirilecek.

Habitat Parkı’nda ücretsiz etkinlikler

Festival kapsamında CRR Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek konserlerin yanı sıra Maçka Habitat Parkı’nda da atölye çalışmaları ile birlikte ücretsiz etkinlikler düzenlenecek. Habitat Parkı’nda gerçekleştirilecek etkinlikler arasında; “Gençler İstanbul’u İyileştirecek Konserleri”, “Minyatür Bahçe ve Teraryum Atölyesi”, Sevtap Çapan ile “Edebiyatta İstanbul ve Boğaz söyleşisi”, İstanbul Boğazı ve Boğazın Prensi Lüfer söyleşisi ve Lüfer - Boğazın Prensi belgesel gösterimi, yazar Yekta Kopan ile “İstanbul'a Güven”, mimar Seda Özen ile “İstanbul’a Sorumluluk” söyleşileri, Tarlabaşı...Tarlabaşı belgesel gösterimi, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çok Sesli Müzik Barkovizyon Gösterimi” ve Mert Sandalcı ile söyleşinin yanı sıra Doğa Öktem ile Yoga Atölyesi,” İstanbul’un Dört Ayaklıları söyleşisi” ve Kedi belgeseli gösterimi yer alıyor.

Festival kapsamında CRR Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek konserlerin biletleri Biletix’ten satışa sunulurken, program ile ilgili ayrıntılar @İBB Kültür Sanat Instagram, İBB Kültür Sanat Facebook ve ibb_kultur Twitter hesaplarından takip edilebilecek.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)