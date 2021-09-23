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İSTANBUL'DA  AÇIKHAVA KONSERLERİ DEVAM EDİYOR 

 İstanbullular Eylül ayında da  açıkhava  konserleriyle buluşmaya devam ediyor.  İBB Orkestralar Müdürlüğü Toplulukları açık havada farklı tarzlardan oluşan geniş repertuvarı ile müzik şöleni yaşatıyor. Sevilen eserleri hep bir ağızdan söyleyerek keyifli vakit geçirilen konserler İstanbul’un farklı bölgelerinde halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Eylül 2021 Perşembe 15:36
İSTANBUL'DA  AÇIKHAVA KONSERLERİ DEVAM EDİYOR 
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İBB Mehteranı Eylül Ayı Konser Takvimi:

25 Eylül Cumartesi 14.00 - Panorama 1453 Tarih Müzesi

26 Eylül Pazar 14.00 - Panorama 1453 Tarih Müzesi

29 Eylül Çarşamba 14.00 - Panorama 1453 Tarih Müzesi

 İBB Kent Orkestrası Eylül Ayı Konser Takvimi: 

25 Eylül Cumartesi 19.15 – Florya Sahili

28 Eylül Salı 19.15- Caddebostan Sahili

30 Eylül Perşembe 19.15 – Maltepe Etkinlik Alanı 

İBB Oda Müziği Topluluğu Eylül Ayı Konser Takvimi:               

24 Eylül Cuma 19.30 ---- Polonezköy Köy Parkı

25 Eylül Cumartesi 20.00 ---- Şerefiye Sarnıcı

KAYNAK: İstanbul Times Haber Alansı (İTHA)

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