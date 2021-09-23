İSTANBUL'DA  AÇIKHAVA KONSERLERİ DEVAM EDİYOR 

İBB Mehteranı Eylül Ayı Konser Takvimi:
25 Eylül Cumartesi 14.00 - Panorama 1453 Tarih Müzesi
26 Eylül Pazar 14.00 - Panorama 1453 Tarih Müzesi
29 Eylül Çarşamba 14.00 - Panorama 1453 Tarih Müzesi
İBB Kent Orkestrası Eylül Ayı Konser Takvimi:
25 Eylül Cumartesi 19.15 – Florya Sahili
28 Eylül Salı 19.15- Caddebostan Sahili
30 Eylül Perşembe 19.15 – Maltepe Etkinlik Alanı
İBB Oda Müziği Topluluğu Eylül Ayı Konser Takvimi:
24 Eylül Cuma 19.30 ---- Polonezköy Köy Parkı
25 Eylül Cumartesi 20.00 ---- Şerefiye Sarnıcı
KAYNAK: İstanbul Times Haber Alansı (İTHA)