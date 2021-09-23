İSTANBUL'DA AÇIKHAVA KONSERLERİ DEVAM EDİYOR

İstanbullular Eylül ayında da açıkhava konserleriyle buluşmaya devam ediyor. İBB Orkestralar Müdürlüğü Toplulukları açık havada farklı tarzlardan oluşan geniş repertuvarı ile müzik şöleni yaşatıyor. Sevilen eserleri hep bir ağızdan söyleyerek keyifli vakit geçirilen konserler İstanbul’un farklı bölgelerinde halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.