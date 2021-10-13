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İki Perdelik Müzik Şöleni

Dünya çapında elektronik müzik alanında önemli projelere imza atan Mahmut Orhan, ‘İstanbul Kavuştayı’ kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluşuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ekim 2021 Çarşamba 15:19
İki Perdelik Müzik Şöleni
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden KÜLTÜR AŞ tarafından düzenlenen İstanbul Kavuştayı, canlı performanslarla İstanbulluları buluşturmaya devam ediyor. Türk elektronik müziğin önde gelen isimlerinden Mahmut Orhan, etkinlik kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

Uluslararası sahnelerde markalaşan prodüktör/DJ, Türkiye’nin ilk orkestral canlı elektronik müzik performansı için çoklu orkestra ile 24 Ekim Pazar günü, müzikseverlere deneyim ve eğlence dolu bir gece yaşatacak.

Orhan, iki perdeden oluşacak performansın ilk perdesinde eşsiz bestelerini özgün notalar ile buluşturacak. Sanatçı ikinci perdede ise DJ masasındaki ustalığını sergileyecek. Etkinlik boyunca müziğe eşlik eden görsel şovlar, hem işitsel hem de görsel deneyimi zirveye taşıyacak.

Tarih: 24 Ekim Pazar

Saat: 21.00 (Kapı açılış: 19.30)

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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