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Göktürk'te sanat sokağı kuruldu

Eyüpsultan Belediyesi’nin ‘Sanat Atölyeleri Mahallelerimizde’ isimli etkinliği kapsamında Geleneksel Sanatlar ve Musiki Akademisi Eğitimleri her gün farklı bir mahallede vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ekim 2021 Çarşamba 11:52
Göktürk'te sanat sokağı kuruldu
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Etkinlikte Eyüpsultanlılar kendi mahallelerinde sanatsal çalışmalar yapma imkanı buluyor. Mahalle sakinleri ney, tambur, bendir ve rebap dinletisi eşliğinde, ebru, çini, seramik ve çömlek gibi atölye çalışmaları yapıyor.

Etkinlik bu kez Göktürk’te düzenlendi. Göktürk Belediye Caddesi Işıklar Sokak’ta kurulan sanat atölyelerine mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Genç yaşlı çok sayıda vatandaş etkinliğe katılarak musiki eşliğinde sanatsal çalışmalar yapmanın keyfini yaşadılar.

BAŞKAN DENİZ KÖKEN SANAT ATÖLYELERİNİ GEZDİ

Bu arada Başkan Deniz Köken de Göktürk’te kurulan sanat atölyelerini ziyaret etti. Burada atölyelerde çalışmalara katılan vatandaşlar ve çocuklarla konuşarak yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Deniz Köken sonrasında sokak üzerinde iş yerleri bulunan esnafla sohbet etti.

KURSLARA KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Eyüpsultan Belediyesi Geleneksel Sanat ve Musiki Akademisi kurs kayıtları devam ediyor. Kurslarda çini atölyesi, ney hat, bendir, minyatür, ud, tezhip, İstanbul kemençesi, ebru, kaligrafi, seramik, tambur, çömlek ve Osmanlıca metin okumaları eğitimleri veriliyor.

Dileyen vatandaşlar kültür sanat kurslarıyla ilgili 0212 440 0 777 numaralı telefondan Sertarikzade Kültür Sanat Merkezi’ne ya da 0212 440 0 500 numaralı telefondan Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kültür Sanat Merkezi’ne ulaşarak kurslarla ilgili detaylı bilgi alabilirler.

Bu arada vatandaşlar kursiyer.eyupsultan.bel.tr adresinde online olarak da başvuruda bulunabilirler.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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