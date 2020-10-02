Fatih Tablo Sergisine İlk Ziyaretçi Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Londra'da gerçekleştirilen açık artırmada satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu, İstanbul’un beş yıllık işgalden kurtulduğu gün olan 6 Ekim’de, geçici sergi salonunda İstanbul halkıyla buluşturulacak. Venedikli ressam Gentile Bellini'nin atölyesinden çıkan eserin görüleceği Saraçhane yerleşkesinde fiziki düzenlemeler gerçekleştiren İBB’nin ilk ziyaretçisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Tablonun bulunduğu salonu sergiye uygun hale getirme çalışmalarında sona gelen İBB, pandemi önlemleriyle birlikte İstanbulluları da ağırlamaya başlayacak.

İSTANBUL TİMES HABER HÜSEYİN ÇETİNER

TAM DONANIMLI KORUMA

İBB, Başkan Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla 1480 yılına ait tabloyu, 25 Haziran’da gerçekleştirilen müzayedede satın aldı.Christie’s salonundan alınan eser, 2 aylık bir sürenin ardından yurda getirildi ve26 Ağustos’ta İBB binasında saklanmaya başlandı.

İBB, tablo için tam güvenlikli, iklimlendirmeli özel korumalı depo alanı oluşturdu. Rönesans dönemine ait bir eserin korunması için gerekli koşulların sağlandığı depo oluşturuldu. Depo alanına, üç özel korumalı hava sızdırmaz kapıdan geçilerek girilebiliyor. Alanda ayrıca, tablonun saklanma koşullarını sağlayacak şekilde özel iklimlendirme ve nem dengeleyici sistem bulunuyor. Özel gazlı yangın söndürme sistemi oluşturulan depoda eserin tam güvenliği de sağlandı.

Aradan geçen geçen 35 ünlük sürede, tablonun dinlendirildiği salon yeniden düzenlendi. Sergi alanın özelliğine kavuşturulan bu salon, İBB Başkanlık Binasının giriş katı koridorları da sergi temaları ile zenginleştirildi. Ziyaretçiler için hediyelik eşya standı oluşturuldu. Resim olarak Fatih tablosunun tek başına sergileneceği salonda; Fatih’e ait madalyonlarla, döneminde kullanılan paraları da ziyaretçilerin gösterimine sunulacak.

İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)