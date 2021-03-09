Eyüpsultanlı Kadın Sanatçıdan “Reçinenin Renklerle Dansı” Sergisi

Eyüpsultanlı sanatçı Nur Aydın’ın Sanatsal Epoksi Tasarım alanında bir ilk olan “Reçinenin Renklerle Dansı – Epoksi Sergisi” Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası Fuaye Alanı’nda açıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Serginin açılışı Eyüpsultan Belediye Başkanı Başkan Deniz Köken tarafından yapıldı.



“DÜNYADAKİ BÜTÜN GÜZEL KELİMELER KADINA YAZILMIŞ”

Açılışta Başkan Deniz Köken kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak başladığı konuşmasında şunları söyledi:

“Sergi, kadının sanatta nerelere ulaştığı, imkan verilirse neler olabileceğinin güzel bir örneği. Kadınlara imkan verildiğinde sanatta neler yapabilecekleri bu tür sergilerle görülüyor. Bugün çok daha farklı bir modeli görüyoruz. Sanatçımızın ellerine sağlık. Dünyadaki bütün güzel kelimeler, şiirler, türküler kadına yazılmış.”

Açılışın ardından Başkan Deniz Köken, sanatçı Nur Aydın ile birlikte sergiyi gezerken eserlerle ilgili bilgi aldı.

Sergide 87 eser yer alıyor.

Sergi 8 – 15 Mart tarihleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)