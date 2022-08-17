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El Emeği Göz Nuru Emekçilere 15 Temmuz Meydanı Yakışır

Gelecek Partisi Sultangazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Poslu, çeşitli ürünler üreten kadınlara yönelik, ürünlerini satmaları için Sanat Sokağı'nda stant tahsis eden Sultangazi Belediyesi'nin stantı 15 Temmuz meydanına taşıması gerektiğini belirtti. Başkan Poslu, "Kadınların emekleri Sanat Sokağında karşılık bulamıyor. En uygun yer 15 Temmuz meydanıdır"dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:29
El Emeği Göz Nuru Emekçilere 15 Temmuz Meydanı Yakışır
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Belediyenin ve Halk Eğitim Merkezi'nin açmış olduğu kurslar da aldıkları eğitimlerle çeşitli ürünler üreten hanımlara yönelik, ürünlerini satmaları için Sanat Sokağı'nda stant tahsis eden Sultangazi Belediyesi'nin bu uygulaması vatandaşta fazla karşılık bulmadı. Yeterince hareketli olmayan meydanda akşamları birçok üretici siftah yapmadan dükkanları kapatmak zorunda kalıyor. Satış yerini bizzat yerinde görmek için Sanat Sokağına giden Gelecek Partisi Sultangazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Poslu ve İl Kadın Kolları Başkanı Perihan Toğay girişimci kadınlarla sohbet edip, alışveriş yaptılar. Dert ve sorunları yerinde dinleyen Başkan Poslu konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: " İlçe Başkanlığı olarak uygulamayı dogru buluyoruz. Ancak yer seçimini yanlış olduğunu söylemek zorundayız. Belediye başkanlığına sesleniyoruz. İnsan Sürkülasyonu fazla olan İBB'nin yönetiminde olan Sultançiftliği merkezi camii önü ile ilgili yetkilerle görüşün, Hanımların dükkanlarını 15 Temmuz Meydanı'na taşıyın, hem hanımlar kazansın hem de diğer hanımlara bu çalışmaları görme fırsatı vererek girişimcilik becerisi kazandırmış olursunuz"şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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