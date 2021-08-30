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Dolu Kadehi Ters Tut ve Evdeki Saat Konseri

Yeni Şarkılarını ilk kez KüçükÇiftlik Park’ta Seslendirdi! Gençlerin en sevdiği yeni nesil gruplardan Dolu Kadehi Ters Tut ve Evdeki Saat, 29 Ağustos Pazar akşamı KüçükÇiftlik Park’ta verdikleri konserde sevenlerini yepyeni şarkılarıyla karşıladılar. Dolu Kadehi Ters Tut, Eylül ayında yayınlayacakları genç trompet sanatçısı Dilan Balkay ile birlikte söyledikleri yeni teklisi "Zor" şarkısını, Evdeki Saat ise "Sarmaşık" şarkısını ilk kez KüçükÇiftlik Park’ta seslendirdi. Konserin başlamasına saatler kala biletlerin tükendiği etkinlik Modüler Sanat ve URU işbirliğinde gerçekleşti.  

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2021 Pazartesi 10:35
Dolu Kadehi Ters Tut ve Evdeki Saat Konseri
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Birbirinden keyifli konser, eğlence ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan KüçükÇiftlik Park, sahnesinde yine ilklere ev sahipliği yaptı. Türk alternatif rock müziğinin yükselen ismi Dolu Kadehi Ters Tut, KüçükÇiftlik Park’ı dolduran müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Vokalist Uğurhan Özay ve prodüktör, gitarist-geri vokal Mürsel Oğulcan Ava tarafından 2014 yılında kurulan grup, tüm biletleri tükenen konserde kendi adını taşıyan ilk albümleri DKTT’den şarkılarının yanı sıra Eylül ayında yayınlayacakları yeni şarkıları Zor’u da ilk kez KüçükÇiftlik Park’ta seslendirdi.

Karaköy-Kadıköy sound’undan beslenerek Anadolu Rock, Indie Rock, Grunge ve Indie Pop sound’ları harmanlayan ve alternatif ruhunu koruyan Evdeki Saat ise Uzunlar ile Hiç Uyanmasam, Zaman Mekân, Dibine Kadar gibi en sevilen şarkılarının yanı sıra Sarmaşık adlı yeni şarkısını da yine ilk kez KüçükÇiftlik Park'ta sevenleriyle paylaştı. 

On yedi bin kişilik mekânda pandemi tedbirleri kapsamında iki bin civarı kişinin ağırlandığı etkinlikte, öncekilerde olduğu gibi tüm önlemler üst düzeyde sağlandı. Sürekli temizlik ve dezenfeksiyon yapılan ve HES kodu ibraz etmeyen misafirleri kabul etmeyen KüçükÇiftlik Park’ın içinde ve dışında uyarı anonsları yapılıp, ateş ölçümü, maske temini, dezenfektan ünitelerinin kullanımı ve biletleme ile yeme içme alanında temassız işlemler sürdürüldü.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 30.08.2021 10:53
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