Cumhuriyet Konseri’nde ‘Millet Bahçesi’ Sürprizi

Zeytinburnu’nda Cumhuriyet’in 98’inci yılı kutlamalarının finali, 15 Temmuz Meydanı’nda verilen Oğuzhan Koç konseri ile yapıldı. Zeytinburnu Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen konserde söz alan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ilçeye inşa edilen dev Millet Bahçesi’nin çok yakında hizmete gireceği müjdesini verdi. Millet Bahçesi’nde gelinen son noktayı dev ekranlarda Zeytinburnululara kısa bir tanıtım filmiyle izlettiren Başkan Arısoy, “Burası bizim 20 yıllık hayalimizdi, burası bizim bahçemiz, 3 Kasım’da sizlerle buluşuyor.” dedi.

“ÇOK DEĞERLİ BİR AKŞAMDA ÇOK DEĞERLİ BİR MÜJDE VERMİŞ OLDUK”

Zeytinburnu için anlamı çok büyük olan bu güzel haberin Cumhuriyet’in 98’inci yılı kutlamalarına denk gelmesinden oldukça mutlu olduğuna değinen Başkan Arısoy, “Bu akşam Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda Cumhuriyet’imizin 98’inci yıl dönümünü kutluyoruz. Muhteşem bir atmosfer var. Bütün Zeytinburnu burada ve ben bu akşam sahneden bu müjdeyi açıkladığım için son derece mutluyum. Göstermiş olduğunuz bu yoğun ilgiye çok teşekkür ediyorum. Hemşerilerime çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

OĞUZHAN KOÇ PERFORMANSIYLA ZEYTİNBURNULULARI COŞTURDU

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama ve konser programı saat 19.30 itibariyle başladı. Şarkıcı Oğuzhan Koç’un yaklaşık iki saat boyunca Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda verdiği konsere, binlerce izleyici hep bir ağızdan eşlik etti. Zeytinburnular, Koç’un birbirinden güzel şarkılarıyla doyasıya eğlendi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)