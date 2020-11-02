Cumhuriyet Bayramı Coşkusu CRR’de Özel Konser ile Yaşandı

Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri’nde; şef Orhun Orhon yönetimindeki Gedik Flarmoni Orkestrası, başarılı genç besteciler Mahir Cetiz ve Cem Oslu’nun yeni bestelerinin dünya prömiyerleri ile Cumhuriyet’in ilk dönem bestecilerinden, ulusak müzik akımının önemli temsilcilerinden Ulvi Cemal Erkin’in “Sinfonietta” adlı yaylı orkestra eserini seslendirdi.

Geçmişle bugün arasında müzik köprüsünün kurulduğu konserde Anadolu Nefesli Beşlisi’de solist olarak yer aldı.

Saat 18.00 ve 20.00 olmak üzere iki farklı saatte, pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirilen konserde müzikseverler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu bu anlamlı konserle yaşadılar.

Konser görüntüleri aşağıdaki linkte yer almaktadır;

https://wetransfer.com/downloa ds/c574cd1762453a4e8fbc40e8ea6 8cf5b20201030052719/712e519fe2 3b6108fade508272aa760e20201030 052745/898d7a

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)