banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
ALİ BABACAN: 'Bugün acıyı paylaşma günü'
Son Dakika
ALİ BABACAN: 'Bugün acıyı paylaşma...
İBB Arama Kurtarma Ekipleri Çalışmalarını Sürdürüyor
Son Dakika
İBB Arama Kurtarma Ekipleri Çalışmalarını...
Yeniden Refah Partisi Mevlid-İ Nebi Vesilesi İle Binlerce Kişiye Etli Pilav ve Ayran İkram Etti
Son Dakika
Yeniden Refah Partisi Mevlid-İ Nebi...
Mesut Yılmaz Hayatını Kaybetti! Mesut Yılmaz Neden Öldü?
Mesut Yılmaz Hayatını Kaybetti! Mesut...

Cumhuriyet Bayramı Coşkusu CRR’de Özel Konser ile Yaşandı

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. yılı, Cumhuriyet’in müzikte getirdiği yeniliklere yakışır bir konserle kutlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Kasım 2020 Pazartesi 09:02
Cumhuriyet Bayramı Coşkusu CRR’de Özel Konser ile Yaşandı
banner171

Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri’nde; şef Orhun Orhon yönetimindeki Gedik Flarmoni Orkestrası, başarılı genç besteciler Mahir Cetiz ve Cem Oslu’nun yeni bestelerinin dünya prömiyerleri ile Cumhuriyet’in ilk dönem bestecilerinden, ulusak müzik akımının önemli temsilcilerinden Ulvi Cemal Erkin’in “Sinfonietta” adlı yaylı orkestra eserini seslendirdi.

Geçmişle bugün arasında müzik köprüsünün kurulduğu konserde Anadolu Nefesli Beşlisi’de solist olarak yer aldı.

Saat 18.00 ve 20.00 olmak üzere iki farklı saatte, pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirilen konserde müzikseverler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu bu anlamlı konserle yaşadılar.

Konser görüntüleri aşağıdaki linkte yer almaktadır;

https://wetransfer.com/downloads/c574cd1762453a4e8fbc40e8ea68cf5b20201030052719/712e519fe23b6108fade508272aa760e20201030052745/898d7a

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin Basın Lansımanı Yapıldı
10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin Basın Lansımanı Yapıldı
İBB'den Bir Kültür Hizmeti Daha
İBB'den Bir Kültür Hizmeti Daha
Coşkun Karademir “Bir Nefes” ile Anadolu Müziği’ni CRR’ye Taşıdı
Coşkun Karademir “Bir Nefes” ile Anadolu Müziği’ni CRR’ye Taşıdı
SALON Edebiyat Fransız yazar Mathias Énard’ı ağırlayacak
SALON Edebiyat Fransız yazar Mathias Énard’ı ağırlayacak
Şevval Sam CRR’de Müzeyyen Senar Şarkılarını Seslendirdi.
Şevval Sam CRR’de Müzeyyen Senar Şarkılarını Seslendirdi.

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169