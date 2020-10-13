CRR Türk Müziği Topluluğu Şarkıları Öyküleriyle Buluşturdu

Şef Hakan Talu’nun yönettiği topluluk, solistler Canan Sezgin Geylan ve Atakan Akdaş’a eşlik etti.

Hem klasik hem de yakın dönemde Türk müziğinin sevilen şarkılarının seslendirildiği, Nazım Hikmet, Vecdi Gönül, Neveser Kökdeş ve Ömer Bedrettin Uşaklı’nın güfteleri ve Mesut Cemil, Sadettin Kaynak, Refik Fersan ve Kaptanzade Ali Rıza Bey’in bestelerinden oluşan repertuvar müzikseverler tarafından büyük beğeniyle izlendi.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Geniş pandemi önlemleri ve kısıtlı seyirci kapasitesi ile düzenlenen konser 65 yaş üstü müzikseverlerde düşünülerek saat 18.00 ve saat 20.00’de olmak üzere iki farklı saate gerçekleştirildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)