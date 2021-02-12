Ressam Turgay Sarıkaya'dan Pandemiye Sanatsal Bakış

Turgay Sarıkaya: Bugünleri yarınlara not düştüm

Zorunlu izole olma durumunu bir günce gibi üretime dönüştüren Turgay Sarıkaya, “Herkes için zor olan bu süreç elbette sanatçılar içinde maddi ve manevi açıdan oldukça zordu. Fakat yine de üretimlerimizi devam ettirmek zorundaydık. Dış dünya ile temasın ve iletişimin kesildiği bu dönemi ‘evlerin penceresizleşmesi’ temasıyla kurguladım ve bu boyama serisi ortaya çıktı. Bu seri çalışmam, yarın tarih olacak, bugünümüze dair notlarımdır” diye konuştu.

1 Mart’a kadar izlenebilir

Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu’nda 1 Mart'a dek izlenebilecek olan sergi, bir sanatçının gözlemleri ile yaşadığımız bu salgın sürecine dair izlenimleri görsel olarak izleyicilerine sunuyor.

TURGAY SARIKAYA KİMDİR?

1964 yılında, Malatya’da doğan Sarıkaya desinatörlük, güzel yazı, yazı süslemeleri, şablon çıkarmaya varıncaya dek birçok işte çalıştı. Bir süre Hollanda da yaşadı. Sonuncusu Kasım 2019’da olmak üzere, iki kişisel sergi ile çok sayıda yurtiçi ve yurtdışında karma sergilere katıldı. Uzun zamandır üzerinde çalıştığı ''portreler'' serisi ile ''insan, hayvan, bitki'' yani ''Yaşam Alanı'' adını verdiği bir başka serinin çalışmalarına halen devam etmektedir. Covid 19 Pandemi sürecini anlattığı “Penceresiz Evler” isimli çalışmaları ilk kez bu sergi ile izleyici karşısına çıkarken, bu süreci görsel olarak ele alıyor.