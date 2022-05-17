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“Olay Yeri” Güzel Sanatlar Akademisi’nde Açıldı

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitim gören 9 genç yetenek, bir yıllık çalışmalarının ürünü olan eserleri “Olay Yeri” isimli resim sergisinde bir araya getirdi. Sokak kültüründen yola çıkılarak hazırlanan sergi, ismini de buradan alarak, Güzel Sanatlar Akademisi Galeri Salonu’nda sanatseverlere kapılarını araladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Mayıs 2022 Salı 10:47
“Olay Yeri” Güzel Sanatlar Akademisi’nde Açıldı
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Güzel Sanatlar Akademisi’nin alanında uzman eğitmenlerinin Küçükçekmece’de birbirinden yetenekli lise öğrencilerini keşfetmesiyle ortaya çıkan “Olay Yeri” sergi projesi, meyvelerini verdi.

Başkan Kemal Çebi: Gençleri tebrik ediyorum, sanata destek vermeye devam edeceğiz

Birbirinden başarılı çalışmalara imza atan öğrencileri tebrik eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “ Sergi, ilçemizde ikamet eden 9 lise öğrencimizin çalışmalarından oluşuyor. Tüm sanatseverlerimiz davetlidir.  Lise diyoruz ancak lise düzeyinden çok üstte son derece profesyonel performanslar karşılayacak sanatseverleri. Yetenek sınavından ve mülakat değerlendirmesinden geçen öğrencilerimiz aynı zamanda Güzel Sanatlar Akademimizde üç yıl süren bir eğitimden faydalanıyor. Küçükçekmece’de sanatı ve sanatçıyı desteklemeyi sürdüreceğiz. Genç yeteneklere emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

14 Haziran’a dek açık

Sergi Küratörü Eğitmen Ayşe Vatansever ise “İlçemizde görsel sanatlara ilgilenen çok fazla öğrencimiz var. Yapmış olduğumuz saha gezilerinde bu verileri elde ettik. Yetenekli öğrencilere ulaşıp, sınava hazırlık süreçlerinde onlara kaliteli bir sanat eğitimiyle yardım etmeyi, yol göstermeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimiz bu sergiye geçtiğimiz yıl Eylül ayından bu yana hazırlık yaptılar.” diye konuştu.

Öğrencilerin kendi ilgi alanlarına yönelik hazırladığı suluboya, yağlıboya, karakalem resim çalışmalarına ev sahipliği yapan sergi 14 Haziran’a dek Güzel Sanatlar Akademisi’nde görülebilir.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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