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Mahalle Bakkalından Süpermarkete Bir Esnaf Hikayesi

Küçükçekmece Belediyesi ‘bakkal tarihçesi’ üzerine hazırladığı “Bizim Bakkal, Mahalle Bakkalından Süpermarkete Bir Esnaf Hikâyesi” başlıklı sergide izleyenleri çocukluklarına ve 70, 80 ve 90’lı yıllara doğru tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Çocukluğunun ve gençliğinin bakkal dükkânlarını özleyenler için, 40 yıl önce bakkallarda satılan ürünlerin buluşturulduğu sergiye Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliği yapıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Ocak 2021 Perşembe 09:25
Mahalle Bakkalından Süpermarkete Bir Esnaf Hikayesi
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Önleri cam vitrinli teneke kutularda bisküvi ve gofretler, lolipop benzeri kamış şekerler, misket, gazoz, ciklet, sabun tozu…  Günümüzde pek çoğumuzun çocukluk ve ilk gençlik anılarında kalan bu ürünlerin ambalajlarını Küçükçekmece Belediyesi, Aziz Alçiçek’in koleksiyonundan yararlanarak, ‘Bizim Bakkal’ sergisinde bir araya getirdi.

5 Mart'a dek izlenebilir

Sergide “Mahalle Bakkalı” kültürünün anlatıldığı bölümlerde dönem ürünleri de başlıklar altında görülebilecek. Sergide Osmanlı dönemi evrak, görsel, veresiye defterlerinin yanı sıra yine o dönem çeşitli bakkal malzeme ve ürünleri de sergileniyor. Bakkal tarihçesi ile başlayan sergide gıda, temizlik, kişisel gelişim, kırtasiye, oyuncak, ciklet, bisküvi, çikolata gibi ilk dönem örnekler; Türk Sineması’nda bakkal hikâyeleri ile 1960’lardan sonra hayatımıza giren reklamlarla birlikte izlenebilecek.

Türkiye'nin ticaret dönemeçlerini de anlatan sergi, 5 Mart’a dek CKSM’de ziyaret edilebilir.

 

Son Güncelleme: 21.01.2021 09:38
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