Küçükçemce Sahili Neden Bu Hale Geldi ?

DENİZLERİMİZİ KİRLETENLERE KARŞI GEREKLİ CEZAİ İŞLMLER UYGULANMALIDIR

Sokağa çıkma yasağı varken doğa ve tabiat kendisine gelmişti. Kısa bir süre önce kontrollu normal sürece geçince denizler, parklar ve sokaklarda da ki eski kirli dönem'e geri döndü. İşte İstanbul'un Nüfus olarak Esenyurt'tan sonra 2.büyük ilçesi olan Küçükçekme'de sahillerin son durumu bu haberdeki fotolar gibi kirlenmiş durumda. Fotoların çekildi bölge ise Halkalı Gümrüğü'nün çevresi olduğu ifade ediliyor.

Bizler denizlerimize sahip çıkmazsak denizler de bize sahip çıkmaz. Fotoları gönderen okurumuz Sinan Ekinci ise şunları yazmış son bir seneye kadar orada çay içmek ve gezmek için zaman harcardırk.Ancak şu an pis kokulardan dolayı gezmek veya oturmak mümkün değil diyerek kims orumlu ise bir an önce sahilleri gezilebilir hale getirmesini talep ediyor. İlgi ve alakasından dolayı okurumuz Sinan Ekinci'ye teşekkür ederiz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)