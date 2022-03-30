banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.230,15
ALTIN
911,19
DOLAR
14,66
STERLİN
19,30
EURO
16,39
Gazeteciler İBB sosyal tesis indirimini geri istiyor...
Gazeteciler İBB sosyal tesis indirimini...
İmamoğlu: Değişim sürecine hazırlanın
İmamoğlu: Değişim sürecine hazırlanın
Memleket Partisi İlçe Başkanı Eker GÜNDEM'İN Konuğu Oldu (VİDEOLU)
Memleket Partisi İlçe Başkanı Eker...
Esenyurt’ta Anadolu Rüzgârı Esti
Esenyurt’ta Anadolu Rüzgârı Esti

Küçükçekmece’deki 6 Kütüphane 53 Bin Okuru Ağırladı

Küçükçekmece Belediyesi, tüm vatandaşlara eşit şekilde okuma imkânı, gerekli materyal ve uygun mekân sağlamak amacıyla ilçedeki kütüphane sayısını 6’ya çıkardı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Küçükçekmece kütüphanelerinden, 1 yılda 53.049 kişi faydalandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Mart 2022 Çarşamba 10:40
Küçükçekmece’deki 6 Kütüphane 53 Bin Okuru Ağırladı
banner171

İlçede, merkez kütüphane olan Halkalı Çamlık’ta konuşlandırılan Millet Kütüphanesi’nde 18 bin adetlik derleme kitap, Sefaköy Yusuf Ahıskalı Kütüphanesi’nde 7 bin kitap, Kemalpaşa Semt Konağı Kütüphanesi’nde 8 bin kitap,  Kuşlu Çocuk Kütüphanesi’nde 10 bin kitap, Halide Edip Adıvar Kütüphanesi’nde 12 bin kitap ve Gezici Kütüphanede bulunan sayısız eser ile vatandaşların bilgiye erişimi kolaylaştırılıyor.

İlçedeki ilk çocuk kütüphanesi ‘Kuşlu Kütüphane’

Çocuklara erken yaşta okuma alışkanlığının kazandırılması ve kitap sevgisinin aşılanmasını sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanan Kuşlu Çocuk Kütüphanesi’nde, 0-12 yaş aralığındaki çocuklar için seçilmiş 10 bin kitap bulunuyor. Aynı zamanda kütüphane, Türk Edebiyatı’ndan Dünya Klasikleri’ne kadar çeşitli kitaplarla ilçede yer alan ilk çocuk kütüphanesi olma özelliği taşıyor. Çocuklar için özel olarak tasarlanmış Kuşlu Çocuk Kütüphanesi ağaçların ortasında, doğayla iç içe bir ortam sunmasının yanı sıra çocuklar, düzenlenen eğitici ve öğretici etkinliklerle eğlenerek stres atıyor.

‘Çekmecem’de Kitap Var’ ile ev kadınlarına ulaşılıyor

Kadınların kitap okuma alışkanlığını geliştirmek ve kitaplara ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan “Çekmecemde Kitap Var” kampanyası ile geçen yıl Nisan ayında Füruzan’ın ‘Benim Sinemalarım’ adlı kitabı 500 ev kadınına dağıtıldı. Ayrıca bu kampanya kapsamında kadınları ayda bir kez kadın yazarlarla buluşturmak ve 2000 ev kadınına ulaşabilmek hedefleniyor.

Gezici Kütüphane 5 ayda 4 bin öğrenciye ulaştı

Kitaba ulaşamayan tek bir kişi kalmasın diye hayata geçirilen Gezici Kütüphaneyle de kütüphanelere erişim zorluğu yaşayan yetişkin ve çocuklar, ilçenin farklı noktalarında kitaplara kavuşturuluyor. Gezici Kütüphane pandemi koşullarına rağmen ilçedeki okullara giderek 5 ayda 4 bin öğrenciye ulaştı.

Ayrıca Küçükçekmece Belediyesi, yerel kültürel kimliği kayıt altına almak için ilçede bir envanter çalışması başlattı ve çalışmalar sonucunda oluşturulan 12 eser ile gelecek nesillere kültürel bir miras bırakıldı.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından yayınlanan kitaplar:

Güle Güle “Ara Güler”

Nâzım Hikmet’in Ellerinin İzinde

Küçükçekmece Kuşların Evi

Bizim Bakkal

İstiklal Marşı’nın 100. Yılında 100 Sanatçı Ekslibris

Kilometre +24

Kanatlarımdaki Cesaret

Bir Edebiyat Durağı Küçükçekmece

Osmanlı Dönemi Belgelerinde Küçükçekmece

‘’Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor’’ Cemal Süreya

‘’Son Fasılda Bir Ömür’’ Yahya Kemal Beyatlı

Benim Koleksiyonum

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Zırkanlılar Derneğinde Taylan Nasır Gülmez başkan oldu.
İstanbul Zırkanlılar Derneğinde Taylan Nasır Gülmez başkan oldu.
Küçükçekmece Belediyesi’nden Startuplara Destek
Küçükçekmece Belediyesi’nden Startuplara Destek
Yılın Sanat Olayı: Dünyaca Ünlü İsi̇mleri̇n Eserleri̇ ‘beni̇m Koleksiyonum’ Sergi̇si̇nde
Yılın Sanat Olayı: Dünyaca Ünlü İsi̇mleri̇n Eserleri̇ ‘beni̇m Koleksiyonum’ Sergi̇si̇nde
Küçükçekmece, Afetlere Karşı Si̇vi̇l Gücünü Artırıyor
Küçükçekmece, Afetlere Karşı Si̇vi̇l Gücünü Artırıyor
Küçükçekmece’de Ücretsiz Psikoterapi Ve Danışmanlık Hizmeti
Küçükçekmece’de Ücretsiz Psikoterapi Ve Danışmanlık Hizmeti

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169