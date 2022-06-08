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Küçükçekmece’de Açık Havada Alışveri̇ş Keyfi̇ Başlıyor

Küçükçekmece Belediyesi, ilçede modern ve prestijli semt pazarlarının sayısını artırmaya devam ediyor. Hem Küçükçekmecelilerin hem de pazar esnafının yüzünü güldürecek yeni pazar yeri projesi çok yakında faaliyete geçecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Haziran 2022 Çarşamba 10:35
Küçükçekmece’de Açık Havada Alışveri̇ş Keyfi̇ Başlıyor
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Kent kimliğinin önemli bir parçası olan pazar yerlerinin mekânsal kalitesinin artırılması, hijyen koşullarının sağlanması, semt sakinlerinin daha rahat alışveriş yapabilmesinin sağlanması amacıyla dönüşüm başlatan Küçükçekmece Belediyesi aynı zamanda süregelen bir sorunun daha çözümüne dair önemli adım atıyor.

Küçükçekmecelilere açık alan konseptiyle nefes aldıracak, tamamı açık hava bağlantılı ve tüm ihtiyaçlara cevap verecek ortak kullanım alanları ile keyifli bir alışveriş imkânı sunacak olan Fatih Mahallesi Açık Pazar Yeri’nin inşası sürüyor. Yapımı tamamlanan Atakent Mahallesi Açık Pazar Yeri ise çok yakında vatandaşların hizmetine sunulacak. Açık pazar yerlerinin yanı başına yapılan çocuk oyun evleri ile ebeveynler alışverişin, çocuklar oyun oynamanın keyfini yaşayacak.

Atakent Açık Pazar Yeri çok yakında hizmete açılıyor

Renkli tezgahları, modern mimarisi ile temiz havada hijyenik ve sağlıklı bir alışveriş imkanı sağlayacak olan iki yeni pazar alanıyla, Küçükçekmece’de pazar alışverişi anlayışı değişiyor. Küçükçekmece Belediyesi’nin ilçede Atakent Mahallesi’nde yapımını tamamladığı açık pazar alanı çok yakında alışveriş için Küçükçekmecelilerin uğrak noktası olmaya hazırlanıyor. 5 dönümlük alanda inşa edilen pazar alanı sosyal donatı alanlarıyla dikkat çekiyor. Vatandaşların tüm ihtiyaçları düşünülerek hayata geçirilen proje kapsamında bebek bakım odası, özel gereksinimli vatandaşlara özel lavabo ve tuvaletler, kafe gibi ortak kullanım alanları yer alıyor.

Fatih Mahallesi Açık Pazar Yeri 2023’te Küçükçekmecelilerin hizmetine sunulacak

Fatih Mahallesi Küçükçekmece Gölü kenarında yapımı devam eden açık pazar alanı ise 2023 yılında inşası tamamlanarak, hizmete açılacak.620 pazarcı tezgâhıyla hizmet verecek açık pazar alanında vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmeleri için zabıta ofisi, yorulan vatandaşların dinlenebilmesi için kafe, bebek bakım odası ve tuvaletler yer alacak.

Fevzi Çakmak’ta aileler alışverişte, çocuklar oyunda

İki yeni pazar yerinin hizmete açılmasıyla Sultanmurat, Fevzi Çakmak, Tevfikbey ve Halkalı Kapalı Pazar yerleri ile birlikte Küçükçekmece’de modern pazarların sayısı 6’ya çıkacak. Küçükçekmece Belediyesi, ailelerin rahatça alışverişini yaparken, çocuklara da keyifli saatler geçirmeleri için Fevzi Çakmak Kapalı Pazar Yeri’nin yanı başına donanımlı bir çocuk oyun evi kazandırdı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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