Küçükçekmece'de Zeynep Bakşi Karatağ'dan Müzik Ziyafeti

2016’da çıkardığı ilk albümü “Mozaik” ile isminden sıkça bahsettiren ikinci stüdyo albümü “Usulca” ile tekrar dinleyicileriyle buluşan Zeynep Bakşi Karatağ, pandemi sonrası ilk konserinde Küçükçekmece seyircisine müzik ziyafeti yaşattı. “Kıyamadığım, Hudey Hudey, Niye Çattın Kaşlarını,Talihim Yok Bahtım Kara, Beni Hor Görme Gardaşım” gibi türküleri seslendiren sanatçı,Mozaik albümünden eserleri ve single çalışmalarını Küçükçekmeceliler için seslendirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Karatağ:15 ay sonra ilk sahnem, seyirciye teşekkür ederim

Türkülere kendi sesini ve soluğunu katarak yeniden yorumlayan sanatçı, aylar sonra dinleyici ile buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Küçükçekmece Belediyesi ve seyircisine teşekkür etti.

‘Çekmecemde Sanat Var’ konserleri Pinhani, Melihat Gülses, Niyazi Koyuncu, Ahmet Aslan, Rumeli Ekrem, Necati ve Saykolar ve Kendinden Hallice/ Emre Fel ile devam edecek.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)