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Küçükçekmece'de Zeynep Bakşi Karatağ'dan Müzik Ziyafeti

Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği ‘Çekmecemde Sanat Var’ açık hava konserleri kapsamında sahne alan, türküleri güncel soundlarıyla yorumlayan sanatçı Zeynep Bakşi Karatağ, Selçuklu Amfi Tiyatro’da hayranlarıyla buluştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Temmuz 2021 Pazartesi 17:20
Küçükçekmece'de Zeynep Bakşi Karatağ'dan Müzik Ziyafeti
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2016’da çıkardığı ilk albümü “Mozaik” ile isminden sıkça bahsettiren ikinci stüdyo albümü “Usulca” ile tekrar dinleyicileriyle buluşan Zeynep Bakşi Karatağ, pandemi sonrası ilk konserinde Küçükçekmece seyircisine müzik ziyafeti yaşattı. “Kıyamadığım, Hudey Hudey, Niye Çattın Kaşlarını,Talihim Yok Bahtım Kara, Beni Hor Görme Gardaşım” gibi türküleri seslendiren sanatçı,Mozaik albümünden eserleri ve single çalışmalarını Küçükçekmeceliler için seslendirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Karatağ:15 ay sonra ilk sahnem, seyirciye teşekkür ederim

Türkülere kendi sesini ve soluğunu katarak yeniden yorumlayan sanatçı, aylar sonra dinleyici ile buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Küçükçekmece Belediyesi ve seyircisine teşekkür etti.

‘Çekmecemde Sanat Var’ konserleri Pinhani, Melihat Gülses, Niyazi Koyuncu, Ahmet Aslan, Rumeli Ekrem, Necati ve Saykolar ve Kendinden Hallice/ Emre Fel ile devam edecek.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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