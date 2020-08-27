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Küçükçekmece'de Sabah Sporları Başladı

Koronavirüs salgını sürecinde sosyal medya üzerinden Küçükçekmecelileri sporla buluşturan Küçükçekmece Belediyesi, normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte sporu ilçede bulunan parklara taşıdı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Ağustos 2020 Perşembe 11:27
Küçükçekmece'de Sabah Sporları Başladı
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Alanında uzman spor antrenörleri tarafından, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek düzenlen sabah sporu, hafta içi salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri 07.00-09.00 saatleri arasında ilçede bulunan parklarda düzenleniyor. Her yaş grubundan kişilerin katıldığı sabah sporu; temel beden eğitimi hareketleriyle başlayarak yürüyüş, pilates ve koşu gibi aktivitelerle devam ediyor. Yapılan spora müzik de eklenince açık havada yapılan spor tabii ki başka güzel oluyor.

6 ayrı noktada başladı

Küçükçekmecelileri spora teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen açık alanda spor aktivitesi, Küçükçekmece Halkalı Hayat Parkı, Halkalı Çamlık Parkı, Menekşe Deresi Parkı, Amfi Tiyatro Çekmece Sahil, Atakent 3. Etap Yürüyüş Parkuru ve Fevzi Çakmak Meydanı’nda devam ediyor.

Kemal Başkan’dan spora davet

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, her yaştan Küçükçekmecelinin sporla buluşabilmesini çok önemsediklerini dile getirerek, tüm vatandaşları spor aktivitelerine davet etti.

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