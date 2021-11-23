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Küçükçekmece'de Mini Minikler Turnuvası heyecanı yaşandı

MİNİ MİNİKLERİN ŞAMPİYONU İSTANBUL TRABZONSPOR

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Kasım 2021 Salı 09:46
Küçükçekmece'de Mini Minikler Turnuvası heyecanı yaşandı
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MİNİ MİNİKLERİN ŞAMPİYONU İSTANBUL TRABZONSPOR

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı ve Küçükçekmece Kulüpler Birliği, çocuklar için U12 Mini Minikler Futbol Turnuvası düzenledi.

336 sporcu sahaya çıktı

İstanbul Trabzon Halı Saha Tesisleri’nde düzenlenen turnuvada, 336 sporcu sahaya çıktı ve 24 takımın katılımıyla 6 grupta tek devreli lig usulüne göre maçlar oynandı. Büyük bir coşku ve heyecana sahne olan maçlarda 3.’lük ve 4.’lük maçını Küçükçekmece İdman Yurdu Spor ile İstanbul Sinopspor kulüpleri oynarken, final maçında ise İstanbul Trabzonspor ve Halkalı Taştepe Spor kulüpleri karşı karşıya geldi.

Şampiyon İstanbul Trabzonspor oldu

Turnuva sonunda İstanbul Trabzonspor şampiyonluğa adını yazdırdı. Halkalı Taştepe Spor ikinci, Küçükçekmece İdman Yurdu spor üçüncü, İstanbul Sinop Spor ise dördüncü oldu. Turnuva sonunda miniklere kupa ve madalyaları Küçükçekmece Belediyesi protokolü tarafından takdim edildi. 

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