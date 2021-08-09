banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1432.21
ALTIN
482.31
DOLAR
8.6547
STERLİN
11.9991
EURO
10.1739
Gebelikte Tiroid Hastalıkları Anneyi Olduğu Kadar Bebeği de Etkiliyor
Gebelikte Tiroid Hastalıkları Anneyi Olduğu...
Arı Zehri Nedir? Arı Zehrinin Faydaları Var Mı?
Son Dakika
Arı Zehri Nedir? Arı Zehrinin...
Dilek İmamoğlu Ve İstanbul Vakfı'nın Yardım Tırı Afet Bölgesinde
Dilek İmamoğlu Ve İstanbul Vakfı'nın...
Ulus Üretici Pazarı Hizmete Açıldı
Ulus Üretici Pazarı Hizmete Açıldı

Küçükçekmece'de ESPOR Merkezi'nin Başvuruları Devam Ediyor

Küçükçekmece Belediyesi’nin gençlere özel bağımsız bir merkez olarak Nisan ayında hayata geçirdiği Espor Merkezi’nde yer almak isteyen oyun tutkunları için başvurular devam ediyor. Tüm dünyanın radarına aldığı ve geniş oyuncu kitlelerine ulaşmış elektronik sporların Küçükçekmece’de yaygınlaşması için açılan merkeze başvurular, bireysel olarak online gerçekleştiriliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Ağustos 2021 Pazartesi 09:30
Küçükçekmece'de ESPOR Merkezi'nin Başvuruları Devam Ediyor
banner171

Profesyonel oyuncuların yetiştirilmesi hedefleniyor

Espor Tesisi’nde 40 kursiyerden oluşan her bir grup, 28 saat sürecek olan Espor Akademi eğitimine tabi tutularak, eğitim sonunda 'Gameing Sertifikası' almaya hak kazanıyor. Profesyonel eğitmenler, öğrencilere MOBA ve FPS kategorilerinde koçluk yapıyor. Ailelerin hassasiyetinin de göz önünde tutulduğu merkezde, her bir gruba eğitimleri sürecinde pedagog, aile semineri, diyetisyen ve beden eğitimi hizmeti sunuluyor.

Küçükçekmece’de ikamet etmek gerekiyor

Espor Merkezi’nde 15-22 yaş arasındaki oyun tutkunlarına, MOBA ve FPS alanında oyuncu eğitimi veriliyor. 22-29 yaş arasındaki kişiler ise analist, koç veya menajer olarak eğitimi alabiliyor. Küçükçekmece Belediyesi Espor Merkezi’nden yararlanabilmeniz için, Küçükçekmece içerisinde ikamet ediyor olma şartı aranıyor. Öğrenciler kriterlere uyduğu takdirde, başvuru sırasına göre değerlendiriliyor.

Başvurular online ve bireysel olarak yapılıyor

Espor Merkezi’nde hem eğlenmek hem öğrenmek isteyen oyun tutkunları başvurularını,https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLM5Swx6lt143ZHt1ituiqK1uL2nYB8n-HfyFavT4JNUqmZQ/viewform adresinden online gerçekleştirebilir.

Tam donanımlı merkez, gençlere pek çok imkan sunuyor

Dünya genelinde espor oyunlarının yükselen bir türü olan FPS ve Moba kategorilerinde, oyuncu yetiştiren Espor Merkezi, üst düzey 20 adet oyuncu bilgisayarı ve 1000 Gbit internet hızıyla hafta içi her gün 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Yüksek teknolojik cihazlarla donatılmış Espor Merkezi’nde canlı yayın odası da öğrencilerin kullanımına sunuluyor. Oyuncular, canlı yayın odasında Twitch yayınları yaparak, hünerlerini izleyiciyle paylaşıyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küçükçekmece Belediyesi Gıda Bankası Dayanışma İle Büyüyor
Küçükçekmece Belediyesi Gıda Bankası Dayanışma İle Büyüyor
Küçükçekmece Belediyesi, Tüm-Bel-Sen İle Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı
Küçükçekmece Belediyesi, Tüm-Bel-Sen İle Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı
Küçükçekmece Belediyesi Anadolu Bilgelerini Evrensel Dilimiz ‘Sanatla' Yaşatacak
Küçükçekmece Belediyesi Anadolu Bilgelerini Evrensel Dilimiz ‘Sanatla' Yaşatacak
Küçükçekmece Kurban Satış Alanı Bayrama Hazır
Küçükçekmece Kurban Satış Alanı Bayrama Hazır
Ahmet Aslan Küçükçekmece'de Sevenleriyle Buluştu
Ahmet Aslan Küçükçekmece'de Sevenleriyle Buluştu

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169