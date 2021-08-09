Küçükçekmece'de ESPOR Merkezi'nin Başvuruları Devam Ediyor

Profesyonel oyuncuların yetiştirilmesi hedefleniyor

Espor Tesisi’nde 40 kursiyerden oluşan her bir grup, 28 saat sürecek olan Espor Akademi eğitimine tabi tutularak, eğitim sonunda 'Gameing Sertifikası' almaya hak kazanıyor. Profesyonel eğitmenler, öğrencilere MOBA ve FPS kategorilerinde koçluk yapıyor. Ailelerin hassasiyetinin de göz önünde tutulduğu merkezde, her bir gruba eğitimleri sürecinde pedagog, aile semineri, diyetisyen ve beden eğitimi hizmeti sunuluyor.

Küçükçekmece’de ikamet etmek gerekiyor

Espor Merkezi’nde 15-22 yaş arasındaki oyun tutkunlarına, MOBA ve FPS alanında oyuncu eğitimi veriliyor. 22-29 yaş arasındaki kişiler ise analist, koç veya menajer olarak eğitimi alabiliyor. Küçükçekmece Belediyesi Espor Merkezi’nden yararlanabilmeniz için, Küçükçekmece içerisinde ikamet ediyor olma şartı aranıyor. Öğrenciler kriterlere uyduğu takdirde, başvuru sırasına göre değerlendiriliyor.

Başvurular online ve bireysel olarak yapılıyor

Espor Merkezi’nde hem eğlenmek hem öğrenmek isteyen oyun tutkunları başvurularını,https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLM5Swx6lt143ZHt1ituiqK1uL2nYB8n-HfyFavT4JNUqmZQ/viewform adresinden online gerçekleştirebilir.

Tam donanımlı merkez, gençlere pek çok imkan sunuyor

Dünya genelinde espor oyunlarının yükselen bir türü olan FPS ve Moba kategorilerinde, oyuncu yetiştiren Espor Merkezi, üst düzey 20 adet oyuncu bilgisayarı ve 1000 Gbit internet hızıyla hafta içi her gün 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Yüksek teknolojik cihazlarla donatılmış Espor Merkezi’nde canlı yayın odası da öğrencilerin kullanımına sunuluyor. Oyuncular, canlı yayın odasında Twitch yayınları yaparak, hünerlerini izleyiciyle paylaşıyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)