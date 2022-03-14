Küçükçekmece'de Alanında Başarılı Kadınlarla İlham Veren Söyleşi

Damla Uğurtürk’ün moderatörlüğünü yaptığı söyleşiye, Eczacıbaşı Voleybol ve Milli Takım Oyuncusu Saliha Şahin, Galatasaray Basketbol ve Milli Takım oyuncusu Merve Aydın, Galatasaray Kadın Futbol Takımı teknik direktörü Nurcan Çelik, Milli Karateci Serap Özçelik Arapoğlu gibi başarılı sporcular katıldı. Kadınların ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği semineri Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Özkan ve Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi de izledi.

Nurcan Çelik: Kadınların her alanda var olması çok önemli

Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nurcan Çelik, ‘’Kadınların sanatta, sporda, ekonomide kısacası her alanda var olması çok önemli diye düşünüyorum. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Rizespor gibi profesyonel spor kulüplerinde de kadın futbol branşı oluşturuldu. Böylece kadınlar diğer spor dallarında olduğu gibi futbolda da kendini gösterdi ve kadınların her alanda başarılı olabileceklerini kanıtladı’’ dedi.

Serap Özçelik Arapoğlu: Karate erkek sporu değil

Karate branşında olimpiyatlara katılan hafif kiloda ilk Türk kadın sporcu olan Serap Özçelik Arapoğlu, ‘’Karateyle tanıştığım zaman karateyi sadece erkeklerin yapabileceğine dair bir önyargı vardı. Aileme kızını neden erkeklerin yapabileceği bir spor dalına yönlendiriyorsun tarzında eleştiriler geliyordu. Ancak bu yanlış bir düşünce! Vücudumun otokontrolünü gayet rahat sağladım, karateyi çok sevdim ve hiç bırakmadan devam ettim. Karate erkek sporu değil, kadınlarda bu branşta gayet başarılı. Antrenmanlar da erkeklerle birlikte uyum içinde sıkıntı yaşamadan çalışıyoruz’’ diye konuştu.

Saliha Şahin: Kardeşimle sabahtan akşama kadar voleybol oynardık

Voleybol’a gönül veren Eczacıbaşı Voleybol ve Milli Takım Oyuncusu Saliha Şahin, ‘’Çocukluğumdan beri sabahtan akşama kadar kardeşimle voleybol oynardık. Şu an kardeşimle aynı takımdayız ve bu beni çok gururlandırıyor. Burada olmak çok gurur verici sizlerin alkışlarını, desteklerini görmek çok güzel, bizlere bu imkânı sağladığı için Küçükçekmece Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Sedat Gazi: Türkiye’de en çok spor kulübünün bulunduğu ilçeyiz

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi, ‘’Küçükçekmece Belediyesi olarak birçok branşta çocuklarımıza temel spor eğitimleri veriyoruz. Türkiye’de en çok spor kulübünün bulunduğu ilçeyiz. Bu anlamda da spor yapan gençlerimizin kıyafetinden tutun, onların ihtiyaç duyabileceği tüm spor malzemeleri belediyemiz tarafından karşılanıyor. Bugün de temel amacımız kadının sporda başarılı olduğunu ispatlayan kişileri gençlerimizle ve kadınlarımızla buluşturmaktı’’ diyerek, kadın sporculara teşekkür etti.