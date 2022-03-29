banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.206,50
ALTIN
899,82
DOLAR
14,63
STERLİN
19,25
EURO
16,28
Memleket Partisi İlçe Başkanı Eker GÜNDEM'İN Konuğu Oldu (VİDEOLU)
Memleket Partisi İlçe Başkanı Eker...
Esenyurt’ta Anadolu Rüzgârı Esti
Esenyurt’ta Anadolu Rüzgârı Esti
“Adam” İşte Ekrem İmamoğlu Belgeseli ve Yönetmenin Açıklamaları ( VİDEOLU )
Son Dakika
“Adam” İşte Ekrem İmamoğlu Belgeseli...
İmamoğlu’ndan ‘Kanal’ Tepkisi: Beton Karın Doyurmaz
İmamoğlu’ndan ‘Kanal’ Tepkisi: Beton Karın...

Küçükçekmece Belediyesi’nden Startuplara Destek

Küçükçekmece Belediyesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi bünyesinde düzenlediği İnspire Future Girişim Hızlandırma Programı ile Yazılım, Sağlık Teknolojileri, IoT, Yapay Zeka, Siber Güvenlik, Dijitalleşme, Blockchain başlıklarındaki girişimcileri ve startupları; yerel ofis, nakdi ödül, yatırımcı buluşmaları, network ve eğitim ödülleriyle destekleyecek. Programa başvurular; 1 Nisan- 30 Ekim tarihleri arasında Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve https://www.kugim.com.tr/inspirefuture/ adresi üzerinden online gerçekleştirilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Mart 2022 Salı 10:19
Küçükçekmece Belediyesi’nden Startuplara Destek
banner171

Başvurular online gerçekleştirilecek

KÜGİM bünyesinde gerçekleştirilen girişim hızlandırma programı ile yenilikçi iş fikirlerinin desteklenmesi, istihdama ve işgücüne kazandırılması, küçük ölçekli ve teknoloji tabanlı girişimlerin, girişimcileri destekleyen fiziksel ve dijital ağlara erişimiyle, ulusal ve küresel ölçekte etkili, globalleşen ve büyüyen yatırımlar haline gelmesi amaçlanıyor.

Yerel ofis desteği sağlanacak

Üniversitelerin ve girişimcilik ekosisteminin merkezinden önemli paydaşların yer aldığı programda Haziran ayına kadar yapılacak başvurularla seçilecek 50 girişimci ön kuluçka aşamasında; iş fikri validasyonu ve değer önerisi, Klasik ve Yalın Iş Modeli, Ekip Yeterliligi ve Organizasyonu iş fikri sunumunun hazırlanması başlıklarında aldıkları eğitimin ardından yerel ofis desteğiyle ödüllendirilecek.

Kuluçka programında kapsamlı eğitimler verilecek

Haziran- Ekim ayları arasında ise kuluçka programında startuplar, Girişimcilik ekosistemi ve girişimciliğin dinamikleri, Dijital Reklam-Pazarlama Yönetimi, Finansal ve Hukuki Danışmanlık, Melek Yatırımcılık Kavramı, Uluslararası Pazar stratejisi ve Ticarileştirme Yol Haritası başlıklarında alacakları eğitimlerde girişimcilik ekosisteminin önemli aktörleriyle bir araya gelecek.  Düzenlenecek ekosistem buluşmalarıyla Meetup, Hızlandırılmış Fikir Maratonu, Start-Up Networking imkanlarından yararlanacak.Ayrıca startuplara bu aşamada uygulanacak açık inovasyon programında büyük şirketlerle buluşma, büyük şirketlerin açık inovasyon yöntemlerini öğrenme, büyük şirket yöneticileriyle buluşma imkânı da sunuluyor.

Nakit ödül desteği ve yatırımcılarla buluşma imkânı

Program sonunda düzenlenecek İnspire Future Demoday’inde  startuplar, 2 günlük etkinlikle yatırım fonu vc çalışanları, kurumsal yatırım fonu cvc çalışanları, melek yatırımcılar, risk sermayesi temsilcileri, akademisyenler, potansiyel iş insanları, kuluçka merkezi çalışanları, Tekno Park çalışanları, proje uzmanları startup mentörleri ile bir araya gelecek. Program sonunda ise nakit ödül desteğiyle ödüllendirilecek.

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılın Sanat Olayı: Dünyaca Ünlü İsi̇mleri̇n Eserleri̇ ‘beni̇m Koleksiyonum’ Sergi̇si̇nde
Yılın Sanat Olayı: Dünyaca Ünlü İsi̇mleri̇n Eserleri̇ ‘beni̇m Koleksiyonum’ Sergi̇si̇nde
Küçükçekmece, Afetlere Karşı Si̇vi̇l Gücünü Artırıyor
Küçükçekmece, Afetlere Karşı Si̇vi̇l Gücünü Artırıyor
Küçükçekmece’de Ücretsiz Psikoterapi Ve Danışmanlık Hizmeti
Küçükçekmece’de Ücretsiz Psikoterapi Ve Danışmanlık Hizmeti
Küçükçekmece’de Ücretsiz Psikoterapi Ve Danışmanlık Hizmeti
Küçükçekmece’de Ücretsiz Psikoterapi Ve Danışmanlık Hizmeti
Küçükçekmece belediyesi’nden Kosova’nın bağımsızlığının 14. Yılına özel etkinlik
Küçükçekmece belediyesi’nden Kosova’nın bağımsızlığının 14. Yılına özel etkinlik

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169