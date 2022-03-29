Küçükçekmece Belediyesi’nden Startuplara Destek

Başvurular online gerçekleştirilecek

KÜGİM bünyesinde gerçekleştirilen girişim hızlandırma programı ile yenilikçi iş fikirlerinin desteklenmesi, istihdama ve işgücüne kazandırılması, küçük ölçekli ve teknoloji tabanlı girişimlerin, girişimcileri destekleyen fiziksel ve dijital ağlara erişimiyle, ulusal ve küresel ölçekte etkili, globalleşen ve büyüyen yatırımlar haline gelmesi amaçlanıyor.

Yerel ofis desteği sağlanacak

Üniversitelerin ve girişimcilik ekosisteminin merkezinden önemli paydaşların yer aldığı programda Haziran ayına kadar yapılacak başvurularla seçilecek 50 girişimci ön kuluçka aşamasında; iş fikri validasyonu ve değer önerisi, Klasik ve Yalın Iş Modeli, Ekip Yeterliligi ve Organizasyonu iş fikri sunumunun hazırlanması başlıklarında aldıkları eğitimin ardından yerel ofis desteğiyle ödüllendirilecek.

Kuluçka programında kapsamlı eğitimler verilecek

Haziran- Ekim ayları arasında ise kuluçka programında startuplar, Girişimcilik ekosistemi ve girişimciliğin dinamikleri, Dijital Reklam-Pazarlama Yönetimi, Finansal ve Hukuki Danışmanlık, Melek Yatırımcılık Kavramı, Uluslararası Pazar stratejisi ve Ticarileştirme Yol Haritası başlıklarında alacakları eğitimlerde girişimcilik ekosisteminin önemli aktörleriyle bir araya gelecek. Düzenlenecek ekosistem buluşmalarıyla Meetup, Hızlandırılmış Fikir Maratonu, Start-Up Networking imkanlarından yararlanacak.Ayrıca startuplara bu aşamada uygulanacak açık inovasyon programında büyük şirketlerle buluşma, büyük şirketlerin açık inovasyon yöntemlerini öğrenme, büyük şirket yöneticileriyle buluşma imkânı da sunuluyor.

Nakit ödül desteği ve yatırımcılarla buluşma imkânı

Program sonunda düzenlenecek İnspire Future Demoday’inde startuplar, 2 günlük etkinlikle yatırım fonu vc çalışanları, kurumsal yatırım fonu cvc çalışanları, melek yatırımcılar, risk sermayesi temsilcileri, akademisyenler, potansiyel iş insanları, kuluçka merkezi çalışanları, Tekno Park çalışanları, proje uzmanları startup mentörleri ile bir araya gelecek. Program sonunda ise nakit ödül desteğiyle ödüllendirilecek.