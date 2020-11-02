Küçükçekmece Belediyesi'ne ''SIFIR ATIK'' Ödülü

Ankara ATO Congresium' da Türkiye Belediyeler Birliği’nin düzenlediği Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni’nde gerçekleşen Sıfır Atık Fikir Yarışması’na katılan Küçükçekmece Belediyesi Atık Plastikler Parka Dönüşüyor’ projesi ile ödül almaya hak kazandı. Küçükçekmece Belediyesi, Türkiye genelinde 231 geçerli projenin yer aldığı ödül töreninde, başarılı 30 projenin içinde yer alarak sıfır atık konusundaki farkındalığını ortaya koydu.

ÖDÜL BAŞKAN ÇEBİ’YE MAKAMINDA TAKDİM EDİLDİ

Ödülü, Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden, Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah’ın elinden aldı. Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Gevezoğlu ve Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü personeli ise ödülü Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’ ye makamında takdim etti. Sıfır atık konusunda her zaman duyarlı olduklarını belirten Kemal Çebi, “Çevremiz bizim çocuklarımıza bırakacağımız en önemli mirasımız. Bu nedenle atıkların geri dönüştürülerek tekrar kullanılması ve israftan kaçınılmasını çok önemsiyoruz. Bu başarılı proje için çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GERİ DÖNÜŞEN PLASTİKLER PARK OLUYOR

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından, çocuklara atık ayrıştırma bilincinin erken yaşta kazandırılması için geliştirilen proje kapsamında, Küçükçekmece genelindeki anaokullarına ve ilkokullara yerleştirilen atık plastik toplama üniteleri ile 15 bin öğrencinin plastik atık toplaması sağlanacak. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı boyunca sürecek proje kapsamında ise, en çok atık toplayan ilk 3 okula geri kazandırılmış plastiklerden oyun parkı yapılacak. Proje ile 3-10 yaş grubu öğrencilerine plastiklerin çöp olmadığı ve geri dönüştürülerek tekrar kullanılabileceğinin öğretilmesi hedeflendi.