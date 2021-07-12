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Küçükçekmece Belediye Personelinden Kan Bağışı Kampanyasına Destek

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin, Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü’nde Kızılay'a kan bağışında bulunmasıyla başlayan farkındalık adımına, belediye personelinden de destek geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Temmuz 2021 Pazartesi 16:17
Küçükçekmece Belediye Personelinden Kan Bağışı Kampanyasına Destek
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Küçükçekmece Belediyesi personeli, Kızılay’a destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Küçükçekmece Belediyesi önünde kurulan çadırda kan bağışında bulundu.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Kızılay Kan Merkezi tarafından düzenlenen gönüllü kan bağışı organizasyonu kapsamında Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Binası yanı tören alanında Kızılay Çadırı kuruldu.

‘Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun’ sloganıyla gerçekleştirilen kampanya kapsamında personel ve alandan geçen vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Ufuk Şener: Sağlıklı her insan kan vermeli

Gönüllü bağışta bulunan Küçükçekmece Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü personeli Ufuk Şener, “3. kez kan bağışında bulunuyorum. Bir hayatı kurtarmanın önemli bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Sağlıklı her insanın kan vermesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Özlem Alka: Kamu çalışanı olarak farkındalık oluşturmak güzel bir duygu

Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli Özlem Alka ise kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, “ Bir kamu çalışanı olarak kan bağışı yaptığım için kendimle ve arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bu konuda farkındalık oluşturmak güzel bir duygu” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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