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Küçükçekmece, Aşurenin Bereketini 57 Bin Kişiyle Paylaştı

Küçükçekmece Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla ilçenin farklı noktalarında vatandaşlara 57 bin 226 porsiyon aşure ikramında bulundu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği aşure dağıtımında, Küçükçekmece Belediyesi Aşevi'ndehijyenik koşullarda özenle hazırlanan aşureler binlerce Küçükçekmeceliye ulaştırıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ağustos 2022 Cuma 10:41
Küçükçekmece, Aşurenin Bereketini 57 Bin Kişiyle Paylaştı
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Başkan Çebi’den birlik ve beraberlik mesajı

Muharrem Ayı mesajında birlik ve beraberliğe dikkat çeken Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Tarihimizde derin üzüntü duyduğumuz bir takım hadiselerin yaşandığı Muharrem ayında birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma kültürünün bir parçası olarak Aşevimizde pişirilen aşureleri vatandaşlarımıza ikram ettik. Hz. Hüseyin’in ve arkadaşlarının şehadetinin hüznünü taşıyan ve manevi değeri yüksek olan Muharrem ayının kardeşliğimizin güçlenmesine ve bu günlerin barış ile hoşgörüye olan inancımızı artırmasına vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Binlerce vatandaşa aşure ikramı yapıldı

Muharrem ayında Küçükçekmece Belediyesi Aşevi’nde kazanlar, birlik, kardeşlik ve sevgiyi temsil eden aşure için kaynadı. Aşure dağıtımı, ilçede sıcak yemek desteği verilen ihtiyaç sahipleri ve 65 yaş üstü büyükler başta olmak üzere, kentin işlek noktalarında gerçekleştirildi. Kütüphaneler ve kültür merkezlerindeki öğrenciler ve kursiyerlere de aşure ikramı yapıldı. Cennet Mahallesi, Mehmet Akif Mahallesi, Sefaköy ve ilçedeki hastanelerin bahçelerinde kurulan stantlarda binlerce aşure vatandaşlarla buluşturuldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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