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Kadir Gecesi’nde Binlerce Küçükçekmeceli Aynı Sofrada Buluştu

Küçükçekmece Belediyesi, Kadir Gecesi’nde Fevzi Çakmak Meydanı’nda düzenlediği iftar yemeği ile Küçükçekmeceli vatandaşları aynı sofrada buluşturdu. 3 bin kişinin üzerinde katılım sağlanan iftar organizasyonunda Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar vatandaşlarla aynı sofrada buluştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Nisan 2022 Cuma 17:02
Kadir Gecesi’nde Binlerce Küçükçekmeceli Aynı Sofrada Buluştu
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Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği iftar yemeğinde Başkan Çebi, Küçükçekmecelilerle sohbet ederek, talep ve beklentilerini de dinledi.

Kemal Çebi: Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum

Belediye Başkanı Kemal Çebi , “Ramazan ayının bu mübarek günü olan Kadir Gecesi’nde bir araya geldik. Davetimize eşlik eden, bizimle birlikte oruçlarını açan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Tuttuğumuz oruçların Allah katında kabulünü diliyor, gelecek yıllarda da orucumuzu birlikte açmayı umut ediyorum. Sizlerle birlikte olduğumuz sürece her şeyin çok güzel olacağına inanıyorum. Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Sizlere, sevdiklerinize, ülkemize, milletimize ve Küçükçekmecemize bereket, barış, hoşgörü ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum’’ diye konuştu.

İftardan sonra Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak, dualar edildi. Ardından Muhammed Mesudi Kaya Tasavvuf Müziği ve Semazen Ekibi’nin icrası ile vatandaşlar Ramazan’ın manevi iklimini soluyarak, mübarek gecenin huzurunu yaşadı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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