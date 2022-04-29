Kadir Gecesi’nde Binlerce Küçükçekmeceli Aynı Sofrada Buluştu

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği iftar yemeğinde Başkan Çebi, Küçükçekmecelilerle sohbet ederek, talep ve beklentilerini de dinledi.

Kemal Çebi: Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum

Belediye Başkanı Kemal Çebi , “Ramazan ayının bu mübarek günü olan Kadir Gecesi’nde bir araya geldik. Davetimize eşlik eden, bizimle birlikte oruçlarını açan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Tuttuğumuz oruçların Allah katında kabulünü diliyor, gelecek yıllarda da orucumuzu birlikte açmayı umut ediyorum. Sizlerle birlikte olduğumuz sürece her şeyin çok güzel olacağına inanıyorum. Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Sizlere, sevdiklerinize, ülkemize, milletimize ve Küçükçekmecemize bereket, barış, hoşgörü ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum’’ diye konuştu.

İftardan sonra Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak, dualar edildi. Ardından Muhammed Mesudi Kaya Tasavvuf Müziği ve Semazen Ekibi’nin icrası ile vatandaşlar Ramazan’ın manevi iklimini soluyarak, mübarek gecenin huzurunu yaşadı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)