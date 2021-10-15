İYİLİK İÇİN BÜYÜK KÜÇÜK ELELE VERDİLER

Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, ‘Büyük Küçük Elele -Sanatlara
Yaraları Sarıyoruz’ isimli resim sergisine ev sahipliği yaptı. Maddi manevi zorluk yaşayan
çocuklara destek olmak amacıyla Ressam Asuman Savuk küratörlüğünde gerçekleştirilen
sergiye 48 profesyonel gönüllü sanatçı, 49 eseriyle katılım sağladı. Sergiden elde edilen
gelirin tamamı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlanacak.
Küçükçekmece Belediyesi ev sahipliğinde, Etki Okulları katkılarıyla Art Of İst Atölye
tarafından düzenlenen serginin açılışı, çok sayıda sanatseverin katılımıyla gerçekleştirildi.
Asuman Savuk: Çocuklar için bir umut olmak istedik
Sanata ve sanatçıya yaklaşımı ve desteği için Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye
teşekkür eden Sergi Kuratörü Ressam Asuman Savuk, “Maddi manevi zorluk yaşayan
çocuklar için harekete geçme isteğim vardı. Sonra bir refleks olarak bu projeyi geliştirdik.
Geleceğimiz olan çocuklarımız için bir umut olmak istedik. Sanatçılara çağrıda bulundum ve
çok güzel dönüşler aldım. Bu bir bağış sergisidir. Küçük büyük el ele verdik. Etki Okulu’nun
anaokulu, ilkokul, ortaokul öğrencilerinden, profesyonel sanatçılara tüm gönüllülerin eserleri
burada. Desteğini esirgemeyen, katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Tüm geliri ÇYDD’ye bağışlanacak
Sergide, Etki Okulu’nun ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile gerçekleştirilmiş olan atölye
çalışmasının ürünleri ve ressamlardan oluşan gönüllü sanatçıların serbest tarzdaki
resimlerinden oluşan seçki iki ayrı bölümde yer aldı. Yardımsever Etki Okulu öğrencilerinin
hiç tanımadığı kardeşleri için tuvale yansıttığı eserler de sergide satışa sunuldu.
Bir iyilik hareketi olarak düzenlenen serginin tüm geliri, ihtiyaç sahibi çocukların
gereksinimlerinde kullanılmak üzere Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlanacak.
Sergi 24 Ekim’e dek AKSM’de görülebilir.
KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)