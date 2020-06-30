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İBB'nin Hedefi Küçükçekmece Gölünü 'ÖLÜ Göl' Olmaktan Kurtarmak

​​​​​​​Uzun yıllardır ihmal edilen, bu nedenle kirlilik tehlikesi yaşayan Küçükçekmece Gölü'nde görülen balık ölümleriyle ilgili İBB tüm ekipleri seferber oldu. İBB Çevre Koruma Daire Başkanlığı ve İSKİ ekipleri gölden numune alarak, derinlemesine inceleme başlattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da ilgili birimlere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ifadesi ile ‘Ölü Göl’ haline getirilmiş Küçükçekmece Gölü ile ilgili çalışmaları hızla yapmalarını istedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Haziran 2020 Salı 07:20
İBB'nin Hedefi Küçükçekmece Gölünü 'ÖLÜ Göl' Olmaktan Kurtarmak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Küçükçekmece Gölü'nde yaşanan balık ölümleri üzerine harekete geçti. Ölümlerin kaynağının saptanabilmesi için alınan su ve balık numuneleri detaylı bir analiz için laboratuara gönderildi. İBB Çevre Daire Başkanlığı ve İSKİ ekipleri, yaşanan balık ölümlerinin kaynağına ilişkin detaylı bir rapor hazırlayacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Gölden alınan su numunelerinin analizleri sonuçlanmadan, balık ölümlerinin atıksu veya bir başka nedenden kaynaklı olduğuna dair kesin ifadelerin kullanılmasının mümkün olmadığı herkesin malumudur.

Bu çerçevede İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile İSKİ ekipleri bölgede incelemelerini gerçekleştirmiş, numuneler almıştır. Numuneler, İSKİ'ye ait laboratuarlarda analiz edildikten sonra sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bu duruma dikkat çeken İSKİ, “Küçükçekmece Gölü, hiçbir zaman su kaynağı olarak kullanılmamıştır. Göle, yıllar boyunca akan atık su sebebiyle, su kalitesi önemli ölçüde kirlenmiştir. Ayrıca Göl’e, tatlı su kaynağı olan Sazlıdere üzerine DSİ tarafından baraj yapılmasıyla, tatlı su girişi de önemli ölçüde azalmıştır. Bu sebeplerle, Küçükçekmece Gölü’nde zaman zaman mevsimsel olarak oksijen azalmasına bağlı balık ölümleri yaşanabilmektedir. Bu ölümler geçmiş yıllarda da görülmüştür” değerlendirmesini yaptı.

Gölde ölü balıklar arasında kefal ve benzeri deniz varlıkları da bulunmaktadır. Uzmanlar, yaşanan bu ölümlerin gelgit kaynaklı olup olmadığı üzerinde de durmaktadır.

Sonuçta, Küçükçekmece Gölü'nde bugün münferit bir olay yaşanmış olmasına rağmen, Göl'ün uzun yıllardır alarm verdiği açıkça görülmekte. İBB ise uzun yıllardır ihmal edilmiş, kentin kirli su kaynağı haline getirilmiş Küçükçekmece Gölünü yaşatmak, şehre yeniden kazandırmak için sorumluluk alanlarında projeler üretecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, konuyla ilgili olarak bütün birimlerden, hızla sonuç alacak detaylı çalışmalar yapıp, girişimlerini sonuçlandırmalarını istedi. İmamoğlu, Küçükçekmece Gölü üzerinde hassasiyetle durulması, proje üretilmesinin de altını çizdi.

BAKANLIK 'ÖLÜ GÖL' İLAN ETTİ

Öte yandan, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Kanal İstanbul’un yaratacağı çevresel zararlar konusunda, Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsmanlık) başvuru yapmıştı. Başvuru üzerine savunma niteliğinde yazılı görüş bildiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 10 Nisan 2020 tarihli yanıtında, Küçükçekmece Gölü'nü için ‘Ölü Göl’ ifadesini kullanmıştı. Bakanlığın cavap metninde Küçükçekmece Gölü ile ilgili yer alan o ifadeler şöyle:

“Küçükçekmece gölü kimyasal atık ve organik maddelerce kirlenmiş ve ölü bir göl haline gelmiştir. Ayrıca, göl suyu tuzlu su niteliğinde olup, içme suyu kaynağı olarak kullanılmamaktadır. Kanal İstanbul Projesi'nin hayata geçmesi ile Küçükçekmece Gölü'nün deniz suyu ile dolması ve ekosisteminin kendini yenileme İmkanı oluşacaktır.”

İBB, uzun yılların birikimi sonucu ‘Ölü Göl’ haline gelen Küçükçekmece Gölü’nün kurtarılarak kente armağan edilmesi için bütün çalışmaları yapacaktır.

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