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Haydar Ergülen Küçükçekmece Kütüphanelerine Konuk Oldu

“Karşılığını Bulamamış Sorular”, “Sırat Şiirleri” “40 Şiir ve Bir” gibi şiirleri ve yazılarıyla kendi kuşağının en çok ses getiren şairlerinden olan Haydar Ergülen, Küçükçekmece Belediyesi Millet Kütüphanesi’ne konuk oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Eylül 2020 Pazartesi 12:40
Haydar Ergülen Küçükçekmece Kütüphanelerine Konuk Oldu
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Küçükçekmece Belediyesi tarafından Halkalı Çamlık’a kazandırılan ve tamamı ahşaptan yapılan Millet Kütüphanesi’ni ziyaret eden şair Ergülen’e, Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç ve Kütüphaneler Koordinatörleri eşlik etti. Aşk, acı, yalnızlık, kırılganlık gibi ana temalar ekseninde gelişen şiirlerinde kendine özgü imgeleri incelikli ve ustalıklı bir dille kullanan şair, ziyaretinde şiire ve hayata dair sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

 

Küçükçekmece’de okurlarıyla buluşacak

 

Tamamı birbirine geçmeli tahtalardan oluşan Millet Kütüphanesi’ni gezen Ergülen, beğenisini dile getirirken, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç’tan Küçükçekmece’de hayata geçirilmesi planlanan kültür-sanat projelerini dinledi.

 

Şiir başta olmak üzere deneme dalında da birçok esere imza atan ve şiir kitaplarıyla çok sayıda ödüle layık görülen Ergülen, önümüzdeki günlerde Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenmesi planlanan kültür-sanat projelerinde Küçükçekmeceli okurlarıyla bir araya gelecek.

 

HAYDAR ERGÜLEN KİMDİR?

 

“1980 sonrasının ses getiren şairlerinden"

 

1980 sonrası Türk şiirinin önemli isimlerinden olan Haydar Ergülen, 1956’da Eskişehir’de dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Eskişehir’de lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. Anadolu Üniversitesinde araştırma görevlisi, İstanbul’da reklam yazarlığı yaptı. Anadolu Üniversitesinde yayıncılık, reklamcılık ve Türk şiiri dersleri verdi.  İlk şiiri 1972’de Eskişehir’deki Deneme dergisinde, “Umut Elkan” isimli ilk yazısı da aynı yıl Yeni Ortam gazetesinde “Mehmet Can” adıyla yayımlandı. İstanbul’da Üç Çiçek (1983) ile Şiir Atı dergilerini yayına hazırlayanlar arasındaydı. 1979’dan itibaren Somut, Felsefe Dergisi, Türk Dili, Yusufçuk, Yarın, Yeni Biçem, Gösteri ile Varlık dergilerinde şiirler yayımladı. Radikal gazetesindeki “Açık Mektup” köşesinde bir süre denemeler yazdı. Karşılığını Bulamamış Sorular isimli ilk kitabı 1981’de basıldı.

 

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