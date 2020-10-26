Geleceğin Milli Sporcuları Sertifikalarını Başkan Çebi’nin Elinden Aldı

Galatasaray Spor Kulübü Kürek Tesisleri’nde düzenlenen törene Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Galatasaray Kürek Şubesi Menajeri Kâmil Selçuk, Başkan yardımcıları, Meclis üyeleri ve çok sayıda veli katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Kursa Katılan Tüm Gençlerimizi Tebrik Ediyorum

Küçükçekmece Belediyesi’nin Küçükçekmece Gölü Galatasaray Spor Kulübü Kürek Tesisleri’nde açtığı kürek kurslarını başarıyla tamamlayan gençler mezun oldu. Geleceğin milli sporcuları, sertifikalarını Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin elinden aldı. Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Gençlerimizi kürek sporuyla tanıştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sporla ilgili beklentileri keyfiyete bırakılmadan karşılanmasının görevimiz olduğunu biliyoruz. Kürek sporu kursları, bundan sonra spor okullarımızda bir branş olarak verilmeye devam edecek. Umuyorum ki geleceğin milli sporcuları Küçükçekmece’de yetişecek. Kursa katılan gençlerimizi ve onlara destek olan velilerini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Eğitimler 2 Ay Boyunca Teorik ve Uygulamalı Olarak Sürdü

Küçükçekmece Kent Konseyi, Galatasaray Spor Kulübü Kürek Şubesi katkılarıyla ücretsiz olarak kürekle buluşan 2005, 2006, 2007 doğumlu gençler, 2 ay boyunca teorik ve uygulamalı olarak eğitimlerini aldı. Düzenlenen törenle sertifikalarını da almaya hak kazanan gençler, uzun vadede başarı gösterdikleri takdirde Galatasaray Kürek Takımı’nda lisanslı kürek sporcusu olma fırsatını yakalayacak.

Kayıtlar Yıl Boyunca Devam Edecek

30 kişilik sınıflarda, haftada 4 saat, 1 ay boyunca süren derslerde gençlere önce kürek eğitiminde suda karşılaşacakları tüm durumlar hakkında pratik bir eğitim veriliyor; sonra suya indiriliyorlar ve antrenmanlar suda devam ediyor. Tüm bu eğitimlerde çocuklara, kürek eğitmenleri ile Galatasaray Kürek Şubesi Menajeri Kâmil Selçuk eşlik ediyor.

Yıl boyunca Küçükçekmece Belediyesi spor okullarında branş olarak verilecek kürek kurslarına katılmak için 2005-2006 ve 2007 doğumlu olmak Küçükçekmece’de ikamet etmek ve kayıt formunu doldurmak gerekiyor. Detaylı bilgi almak isteyenler 444 4 360 /7992 nolu telefonu arayabilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Merkezi (İTHA)