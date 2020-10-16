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Geleceğin Milli Kürekçileri Küçükçekmece'de Yetişiyor

Küçükçekmece Belediyesi’nin ücretsiz olarak hayata geçirdiği kürek kursları başladı. Su sporları yapmak isteyen Küçükçekmeceli gençler kürek kurslarına büyük ilgi gösterdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Ekim 2020 Cuma 11:14
Geleceğin Milli Kürekçileri Küçükçekmece'de Yetişiyor
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Küçükçekmece Belediyesi’nin Küçükçekmeceli gençleri kürek sporuyla tanıştırmak ve geleceğin milli kürek şampiyonlarını yetiştirmek amacıyla ücretsiz olarak hayata geçirdiği kürek derslerine Küçükçekmeceli gençler büyük ilgi gösterdi. Eylül sonunda kayıtları başlayan derslere şimdiye kadar 60 öğrenci başvurdu.

Başarılı Öğrencilere GS Kürek Takımına Katılma Fırsatı

30 kişilik sınıflarda, haftada 4 saat, 1 ay boyunca süren derslerde çocuklara önce kürek eğitiminde suda karşılaşacakları tüm durumlar hakkında pratik bir eğitim veriliyor; sonra suya indiriliyorlar ve antrenmanlar suda devam ediyor.  Tüm bu eğitimlerde çocuklara, kürek eğitmenleri ile Galatasaray Kürek Şubesi Menajeri Kâmil Selçuk eşlik ediyor. Dersler ise başvuru oldukça bir yıl boyunca devam edecek. Derslerde başarı gösteren çocuklar Galatasaray Kürek Takımı’nda lisanslı kürek sporcusu olma fırsatını yakalayacak.

Küçükçekmece Gölü kenarında bulunan Galatasaray Spor Kulübü’nde uzman eğitmenler tarafından verilen kürek derslerine katılmak için, 2005-2006 ve 2007 doğumlu olmak Küçükçekmece’de ikamet etmek ve kayıt formunu doldurmak gerekiyor. Detaylı bilgi almak isteyenler 444 4 360 /7992 nolu telefonu arayabilir.

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