Belgesel Tadında Havacılık Tarihi Sergisi

“KANATLARIMDAKİ CESARET” CKSM’DE

Sergi açılışına Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin yanı sıra CHP Küçükçekmece İlçe Başkanı

Turgay Özcan, Vecihi Hürkuş Müzesi Dernek Başkanı Av. Bahadır Gürer, Havacılık Müzesi

Müdürü Mustafa Kılıç, koleksiyonerler, siyasi parti temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

Kemal Çebi: Havacılığın gelişimine öncülük eden isimleri anıyoruz

Sergide emeği geçenlere ve katkı sağlayanlara teşekkür eden Küçükçekmece Belediye

Başkanı Kemal Çebi, “1911 yılında Sefaköy havacılığın merkezi haline gelmiş ve ilk başlatıldığı

yer olmuş, bu bilgi beni çok mutlu etti. Bu sergiyle Türk havacılık tarihinin gelişimine öncülük

eden isimleri anıyor ve bu alanda hiç görülmemiş belgeler ve özel eşyaları izleyiciyle

buluşturuyoruz. Tüm sanatseverleri bu özel sergiyi görmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Önemli kurum ve kişiler destek verdi

Sergi, İkarus’tan başlayıp Leonardo da Vinci, Wright Kardeşler ve Türk havacılık tarihini

belgesel olarak ele alıyor.

Türklerde ilk havacılık denemeleri; Lagari, Hazerfen Ahmet Çelebi gibi Çanakkale Savaşı ve

Kurtuluş Savaşı’nda Türk havacılarının gayretleri; Atatürk’ün havacılığa vermiş olduğu önem

ve Sefaköy ile Florya’nın havacılığın gelişimindeki önemli konumu gibi konu başlıkları da

sergide ön plana çıkıyor.

Türk havacılık tarihine ismini yazdırmış ilk pilotlardan Abdülhalim Canko, Vecihi Hürkuş, Fesa

Evrensoy, Avni Yaykın; İstanbul’dan Kahire’ye ilk posta uçuşunu gerçekleştiren Yüzbaşı Sadık,

İsmail Hakkı, Fethi ve Nuri Beyler; ilk kadın pilotlar Bedriye Tahir Gökmen, Sabiha Gökçen ve

Medalet Hanım’ın anıldığı pilot portreleri köşesinde havacılık tarihine damga vurmuş

isimlerin hikayeleri, fotoğrafları ve kişisel eşyaları izleyiciyle buluştu.

13 Aralık’a dek ziyaret edilebilir

Sergiye, TC Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, İstanbul Hava Kuvvetleri

Müzesi, Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği’nin yanı sıra pek çok isim koleksiyonlarıyla

destek olarak, malzeme, fotoğraf, belge ve objelerle ile katkı sağladı.

Sergi, 13 Aralık’a dek CKSM’de ziyaret edilebilir.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)