Belgesel Tadında Havacılık Tarihi Sergisi

“KANATLARIMDAKİ CESARET” CKSM’DE
Sergi açılışına Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin yanı sıra CHP Küçükçekmece İlçe Başkanı
Turgay Özcan, Vecihi Hürkuş Müzesi Dernek Başkanı Av. Bahadır Gürer, Havacılık Müzesi
Müdürü Mustafa Kılıç, koleksiyonerler, siyasi parti temsilcileri ve sanatseverler katıldı.
Kemal Çebi: Havacılığın gelişimine öncülük eden isimleri anıyoruz
Sergide emeği geçenlere ve katkı sağlayanlara teşekkür eden Küçükçekmece Belediye
Başkanı Kemal Çebi, “1911 yılında Sefaköy havacılığın merkezi haline gelmiş ve ilk başlatıldığı
yer olmuş, bu bilgi beni çok mutlu etti. Bu sergiyle Türk havacılık tarihinin gelişimine öncülük
eden isimleri anıyor ve bu alanda hiç görülmemiş belgeler ve özel eşyaları izleyiciyle
buluşturuyoruz. Tüm sanatseverleri bu özel sergiyi görmeye davet ediyorum” diye konuştu.
Önemli kurum ve kişiler destek verdi
Sergi, İkarus’tan başlayıp Leonardo da Vinci, Wright Kardeşler ve Türk havacılık tarihini
belgesel olarak ele alıyor.
Türklerde ilk havacılık denemeleri; Lagari, Hazerfen Ahmet Çelebi gibi Çanakkale Savaşı ve
Kurtuluş Savaşı’nda Türk havacılarının gayretleri; Atatürk’ün havacılığa vermiş olduğu önem
ve Sefaköy ile Florya’nın havacılığın gelişimindeki önemli konumu gibi konu başlıkları da
sergide ön plana çıkıyor.
Türk havacılık tarihine ismini yazdırmış ilk pilotlardan Abdülhalim Canko, Vecihi Hürkuş, Fesa
Evrensoy, Avni Yaykın; İstanbul’dan Kahire’ye ilk posta uçuşunu gerçekleştiren Yüzbaşı Sadık,
İsmail Hakkı, Fethi ve Nuri Beyler; ilk kadın pilotlar Bedriye Tahir Gökmen, Sabiha Gökçen ve
Medalet Hanım’ın anıldığı pilot portreleri köşesinde havacılık tarihine damga vurmuş
isimlerin hikayeleri, fotoğrafları ve kişisel eşyaları izleyiciyle buluştu.
13 Aralık’a dek ziyaret edilebilir
Sergiye, TC Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, İstanbul Hava Kuvvetleri
Müzesi, Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği’nin yanı sıra pek çok isim koleksiyonlarıyla
destek olarak, malzeme, fotoğraf, belge ve objelerle ile katkı sağladı.
Sergi, 13 Aralık’a dek CKSM’de ziyaret edilebilir.
Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)