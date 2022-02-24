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Ayşe Yaltırım, Dayısı Nâzım Hi̇kmet’i̇n Di̇zeleri̇nden İlham Alarak Resmetti̇

8 MART’TA ‘KADINLAR’ SERGİSİ KÜÇÜKÇEKMECE’DE KAPILARINI ARALIYOR Küçükçekmece Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü dünyaca ünlü şair Nâzım Hikmet’in yeğeni, Celile Hanım’ın torunu, sanatçı Ayşe Yaltırım’ın "Ve Kadınlar..." başlıklı resim sergisiyle taçlandırıyor. Hayatının bütün akışını kendine özgü görsel bir dille, kendi güncesi gibi yüzeylere aktaran sanatçının, farklı stillerde ürettiği eserleri, 7 Mart’ta Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Şubat 2022 Perşembe 10:38
Ayşe Yaltırım, Dayısı Nâzım Hi̇kmet’i̇n Di̇zeleri̇nden İlham Alarak Resmetti̇
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Başkan Kemal Çebi’den Kadınlar Günü Mesajı

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, sergiye tüm sanatseverleri davet ederek, “Küçükçekmece Belediyesi olarak kadınların çalışma hayatında var olmalarının toplumsal gelişmenin olmazsa olmazı olduğunu biliyoruz. Buradan hareketle kadınların iş gücüne katılımı kendi sosyo-ekonomik durumlarını, ailelerini ve çevrelerini geliştirecek ve tüm toplumda etki yaratacak değişim ve gelişimleri için çalışıyor, onları dinleyerek, ihtiyaç ve önceliklerine göre projelerimizi hayata geçiriyoruz. Kadınların, hayatın tüm alanlarında daha etkin olmalarını sağlayacak şartları hazırlamaya ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Küçükçekmece’de birçok etkinlik düzenliyoruz. Dünyaca ünlü şair Nâzım Hikmet’in yeğeni Ayşe Yaltırım’ın, dayısının dizelerinden ilham alarak tuvale aktardığı çalışmalara ev sahipliği yaptığımız "Ve Kadınlar..." sergisi ile, kadının içinde yer aldığı sanatın; acıtan, yok eden değil yaşatan ve eşitlikçi yapısına ve kadın ve sanatın birbirine ne kadar çok yakıştığına şahit olacağız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kadınların hakkı olan toplumsal, siyasal, sosyal yaşamdan soyutlanmadıkları; eşitlikçi, özgürlükçü, katılımcı bir toplum ile adalet anlayışı için fırsat olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Kadınlara ithaf etti

Sanatçı bir aileden gelen Ayşe Yaltırım, bu sergisini kadınlara ithaf ederek, dayısı Nâzım Hikmet'in bir şiir dizesinden yola çıkarak sergisini "Ve Kadınlar…" olarak adlandırdı. Uzun yıllar kendisi için resim yapan ve ilk sergisini 1993’te açan sanatçı, günümüze dek kişisel sergiler açtı ve karma sergilere katıldı.

73 yıllık sanat yolculuğu

Daha çocukken resim yapmaya başlayan Yaltırım’ı keşfeden ilk Türk kadın ressamlarımızdan olan anneannesi Celile Hanım, 13 yaşında yaptığı bir resimdeki başarılı perspektifi fark ederek “Bu kız resim yapacak” demiş ve onun öngörüsü Ayşe Yaltırım’ın hayatının gerçeği olmuş. Yaltırım’a ikinci desteği yine aileden biri, dayısı Nâzım Hikmet vermiş. Dayısına yolladığı mektuplara koyduğu resimlerden sonra Nâzım Hikmet mektubunda “Bu kız resim yapmaya muhakkak devam etsin!” diye yazmış.

10 Nisan’a dek görülebilir

Denediği stillerde özgün örnekler veren ressam, hayatı boyunca deneyimlediklerinden yola çıkarak oluşturduğu içerikleri farklı nitelikteki çeşitli çizgilerle, güçlü bir görsel dille aktarıyor. Sanatseverler; etrafındaki her şeyin -hediye kutuları, perdeler, eski kıyafetler, kese kağıtları, kartonlar, oyun kağıtları- kendisi için bir sanat nesnesi olduğunu ifade eden sanatçının zengin dünyasını, sergideki eserleri üzerinden okuma imkanına sahip olacak.

Sergi, 10 Nisan’a dek sanatseverleri ağırlayacak.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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