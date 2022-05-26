3. Uluslararası Masal Festi̇vali̇ ‘masali̇stanbul’ Başladı

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Başkan Kemal Çebi: Festivalimizin uluslararası ün kazanmasından gurur duyduk

‘Masalİstanbul’un açılış programında Küçükçekmecelilere seslenen Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Bu yıl 3.sünü gerçekleştirdiğimiz festivalimizin ana teması Ağaç Gölgesinde Masallar… Bu temayla doğaya ve doğa sevgisine dikkat çekerken tüm insanlığı bu unsurlara da daha fazla değer vermeye davet ederek, farkındalık oluşturmayı hedefledik. Masal Festivalimizle hayatında hiç masal dinlememiş çocuklara masal kamyonu ile ulaşmış, masalların büyülü yolculuğuna onlarla birlikte çıkmıştık. 3. Uluslararası Masal Festivalimizin açılışını sizlerin büyük ilgisiyle gerçekleştirmekten mutluluk duyuyorum. Açılış programımızdaki konserimizi iptal ettik. Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada 5 askerimizin şehit olması, hepimizi derinden üzmüştür. Canlarını bu vatan uğruna feda eden kahraman şehitlerimize ve onların maneviyatına saygı ve minnet duyuyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Ağaç Gölgesinde Masallar 3. ‘Masalİstanbul’ festivalimizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 5.UCLG Kültür 21 Uluslararası Ödülleri’ne ilk kez aday olduk ve bu yarışmada finale kaldık. Festivalimizin uluslararası ün kazanmasından gururluyuz. Küçükçekmecemizin ve ‘Masalİstanbul’un dünyanın farklı şehirlerine tanıtılması ve örnek teşkil etmesini diliyorum. Yaz mevsimini karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde festivalde anlatılan ağaç masallarının, umudumuzu bir ağacın gökyüzüne uzanan güçlü gövdesi gibi ayağa kaldırmasını, barışa, kardeşliğe ve dayanışmaya vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Masal yürüyüşüyle başladı, 5 gün boyunca sürecek

Festival Yönetmeni Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, “Bu yıl ki festivalimizin teması Ağaç Gölgesinde Masallar. Festival kapsamında Seyir Parkı, her akşam masal anlatıcılarını ve sizleri ağırlayacak. Masal kamyonumuz ve masal bisikletimiz 5 gün boyunca mahalleleri gezecek. Kültür merkezlerimizde de etkinliklerimiz olacak” diye konuştu.

Seiba Uluslararası Hikâye Anlatıcılığı Merkezi ile ortaklaşa düzenlenen festivalin sanat yönetmeni Nazlı Çevik Azazi de 3. Masal İstanbul Festivali’ni gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

‘Masalİstanbul’un açılış programında alanında uzman masal anlatıcıları, Küçükçekmecelileri masalların dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkardı.Başkan Kemal Çebi, açılış programında festivalde emeği geçenlere plaketlerini takdim etti.

Uluslararası masal anlatıcıları konuk oluyor

Festivalde 5 gün boyunca yerli ve yabancı masal anlatıcıları, müzisyenler, edebiyatçılar, clown ve pandomim sanatçıları ilçenin 19 farklı noktasında Küçükçekmecelilerle buluşarak, katılımcıları masal yolculuğuna çıkaracak. Seiba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi ile ortaklaşa gerçekleştirilen festivalde yerel masal anlatıcılarının yanı sıra İtalyan, Fransız ve Güney Koreli alanında uzman anlatıcılar da Küçükçekmece’ye konuk olacak.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)